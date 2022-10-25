Якщо відключили електроенергію: як правильно зберегти продукти, щоб не отруїтися

Під час проблем з електропостачанням і вимушеним відключенням світла виникає питання, що робити з продуктами, які в холодильнику. Адже деякі з них швидко псуються без належного зберігання.

Як вберегти продукти від псування і які краще викинути, щоб не отруїтися, розповіли в Держпродспоживслужбі.

Поради, які допоможуть зберегти вашу їжу безпечною для вживання

Подбайте про безпечну температуру в холодильнику та морозильній камері: у холодильнику має бути температура 4°С або нижче, а у морозильній камері - 0°С або нижче.

Підготуйтеся до надзвичайної ситуації, заморозьте контейнери з водою, щоб мати змогу зберегти температуру вашої їжі за температури 4°С або нижче, якщо вам доведеться виймати продукти з холодильника. За можливості, придбайте сухий або блоковий лід.

Коли електроенергію вже відключили, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими, так продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику, 48 годин у повній морозилці, 24 годин у напівпорожній морозилці.

Перевіряйте температуру продуктів, що зберігаються в морозилці або в холодильнику з додатковим джерелом холоду. Викиньте їжу, якщо температура вище 4°С. Це можна перевірити за допомогою термометра в холодильнику чи морозилці.

Ви можете безпечно повторно заморозити або приготувати заморожені продукти, які все ще містять льодові кристали або мають температуру 4°С або нижче.

Ніколи не пробуйте їжу на смак, щоб перевірити її безпечність, якщо маєте сумніви - викиньте її.

Викидайте з холодильника продукти, що швидко псуються (м’ясо, рибу, нарізані фрукти та овочі, молочні продукти та їх залишки) через 4 години без електроенергії або джерела холоду.

Викидайте будь-яку їжу з незвичним запахом, кольором чи текстурою!