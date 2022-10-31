Никогда не делайте этого на пустой желудок, чтобы не навредить себе

Когда вы голодны, вы можете не совсем контролировать свои действия и отвечать за поступки. Например, накупите в супермаркете лишнего или наедитесь всего подряд. Поэтому старайтесь питаться регулярно, а завтрак готовьте себе максимально полноценный.

Не ешьте булочки, бананы, йогурты

Некоторые продукты могут причинить вред кишечнику, если их употреблять натощак. Избегайте в это время острых специй, таких как чили, – это раздражает желудок и подчас вызывает расстройство пищеварения.

Не следует завтракать и бананами, ведь они нарушают магниево-кальциевый баланс в организме из-за высокого содержания магния. В них также есть пектины, потому, как и груши, они тяжело усваиваются.

Йогурты вам не повредят, но и пользы не принесут. Полезные пробиотические бактерии из йогурта не имеют шансов против желудочной кислоты.

Утром откажитесь от булочек и прочей сладкой выпечки. Они вызывают быстрое повышение уровня глюкозы в крови, а затем – усиление секреции инсулина. А это создает нагрузку на поджелудочную железу и даже может увеличить риск развития диабета.

Не идите в супермаркет

Обязательно поедите, прежде чем идти в магазин. Иначе наберете все, чего только можно.

Специалисты объясняют это действием грелина. Это гормон, который выделяется, когда мы голодны, и действует на ту часть мозга, которая отвечает за вознаграждение и мотивацию. Под его влиянием мы чувствуем голод к вредным и калорийным продуктам.

Не напрягайте "голодный" мозг

Если вы хотите получить максимальную отдачу от своих умственных способностей, вам нужно правильно насытить свой мозг.

Сложные углеводы полезны для мозга и мыслительных процессов – вы найдете их в цельнозерновых продуктах (ржаной хлеб, овсянка, отруби, крупы, макароны из пшеницы грубого помола) и в овощах, таких как горох, фасоль и чечевица.

Большое влияние на память имеет жировое соединение лецитин – следует употреблять арахис, грецкие орехи, яйца, семена льна, соевые бобы. Мозг также любит омега-3, поэтому ему подойдет жирная рыба – скумбрия, лосось, тунец, сардины.

Не употребляйте алкоголь

Без пищи скорость всасывания алкоголя увеличивается и замедляется процесс его метаболизма. Это значит, что у вас будет сильнее похмелье.

Доказано, что алкоголь, выпитый натощак, хуже влияет на работу печени, почек и сердца.

Фото: Алкоголь натощак – не лучшая идея (freepik)

Будьте осторожны с лекарствами

Читайте инструкцию на препаратах, и если на них написано "после еды", придерживайтесь этого. Что-нибудь в фармацевтических инструкциях не напишут.

Существуют и исключения, то есть препараты, которые рекомендуется принимать натощак (например, гормоны щитовидной железы), но в этих случаях на это обратит внимание назначающий врач.

Не пейте газированных сладких напитков

Газированные напитки вредны для здоровья всегда, но их влияние еще хуже, если вы употребляете их натощак. Кислоты из напитка смешиваются с желудочными кислотами, вызывая такие проблемы, как тошнота и газы.

Не тренируйтесь интенсивно

Если вы хотите похудеть, эффективными будут тренировки натощак. Однако для некоторых людей упражнения с пустым желудком оканчиваются плохим самочувствием после тренировки.

Эффективность вашего организма во время тренировки также будет ниже.

Избегайте кофе

Если вы регулярно пьете немного черного кофе натощак, вы создаете проблемы с пищеварительной системой. Даже кофе без кофеина стимулирует выработку желудочной кислоты, а повышенное количество желудочного сока является коротким путем к изжоге, рефлюксу и неприятным спазмам в желудке.

Чай тоже не очень хорошая идея. Употребление чая натощак работает таким же образом: повышает уровень кислоты в желудке, раздражает чувствительную оболочку пищеварительного тракта, а иногда вызывает запор.

Лучше выпейте теплую воду с небольшим количеством лимонного сока и имбиря. Это будет мягко стимулировать вашу пищеварительную систему и улучшит перистальтику кишечника.

Не принимайте важных решений

Если вам нужно решить важный вопрос, сначала что-нибудь съешьте. Гормон, выделяющийся перед едой и повышающий аппетит (он же грелин), негативно влияет как на принятие решений, так и на контроль импульсов. С бурчанием в животе мы более импульсивны, нервны и нетерпеливы.

Забудьте о жевательной резинке

Пищеварительная кислота, которая выделяется при жевании резинки, раздражает ваш желудок. У людей, которые часто и регулярно жуют жвачку натощак, может развиться воспаление пищеварительной системы.

Не ложитесь спать

Ложиться спать с ворчанием в животе – не лучшая идея. Чувство голода и низкий уровень глюкозы в крови затрудняют засыпание и делают сон некрепким, а организм часто просыпается.

Большая вероятность, что после такой ночи на следующий день вы проголодаетесь и съедите больше обычного.

Не пейте апельсиновый сок

Кислота, содержащаяся в цитрусовых, раздражает желудок и нагружает поджелудочную железу, которая только просыпается после ночного отдыха. Кроме того, когда желудок пуст, сахар из фруктов (фруктоза) может излишне перегружать печень.