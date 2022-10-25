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Як зберігати часник в квартирі, щоб він не висох і не запліснявів

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Вівторок 25 жовтня 2022 11:25
Як зберігати часник в квартирі, щоб він не висох і не запліснявів Фото: Як в квартирі зберігати часник (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Часник належить до овочів, які ми використовуємо для приготування їжі не щодня, а зберігається він не дуже добре. В холодильнику чи пакеті пліснявіє, а просто в шафці - висихає. Добре, якщо у вас є льох чи підвал, а якщо ні, що робити?

Як зберегти надовго запаси вирощеного на городі чи купленого часнику - читайте в матеріалі Styler нижче.

Як приготувати часник до довготривалого зберігання

На відкритому повітрі припаліть запальничкою коріння та залишок стебла часнику, запечатавши таким чином головку для тривалого зберігання. Так зробіть з кожною головкою.

Робити це треба з часником, на якому вже добре обсохло лушпиння. Вологий і зеленуватий овоч на зберігання не закладають.

У приміщенні краще не припікати часник, оскільки своїм запахом він довго нагадуватиме про себе.

Зберігайте часник в банках

Покладіть часник в глибоку ємність (наприклад, в банку). Бажано пересипати голівки сіллю, так він точно долежить до весни.

Висушеними і без ознак псування головками часнику наповніть трилітрову банку.

Замість кришки складіть у кілька разів шматок марлі, накрийте і обв'яжіть у зручний для вас спосіб.

Банку з часником поставте у темне та сухе місце. Коли вам треба дістати нову голівку відкрийте банку, потім запакуйте знову і поставте на місце постійного зберігання.

Раніше ми писали, як зберігати продукти без холодильника, якщо вимкнули електроенергію.

Також читайте, як правильно садити озимий часник.

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