Незаслуженно забытый рецепт рыбы "под маринадом": так готовили наши бабушки

Рецепт "рыбы под маринадом" некогда был очень популярным, но теперь о нем незаслуженно забыли. А ведь это просто и невероятно вкусно. В качестве рыбки можно взять хек, минтай, нототению, треску и другие подобные виды.

Ингредиенты:

Рыба - 400-500 г

Морковь - 1 шт.

Лук - 1 шт.

Мука - 2-3 ст.л.

Томатная паста - 1-2 ст.л.

Вода - 200-300 г

Лавровый лист - 1 шт.

Черный перец горошком - 4-5 шт.

Душистый перец горошком - 2-3 шт.

Сахар - по вкусу

Соль - по вкусу

Уксус или лимонная кислота - по вкусу

Пошаговое приготовление блюда

Удалите плавники и внутренности у рыбы. Нарежьте на порционные кусочки. Посолите и оставьте на 5 минут.

Обваляйте рыбу в муке и обжарьте на растительном масле до полной готовности. Как альтернативу обжарке можно отварить рыбу до готовности, удалить кости.

Лук нарежьте на четвертинки, морковь натрите на крупной терке.

Лук обжарьте до прозрачности, добавьте морковь, обжарьте еще 2-4 минуты, добавьте томатную пасту, воду, лавровый лист, черный перец и душистый перец. Накройте крышкой, потушите 15-20 минут на маленьком огне.

Кусочки рыбы выложите в лоточек или на блюдо, залейте сверху горячим маринадом, оставьте мариноваться на 2-3 часа.