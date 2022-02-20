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Незаслуженно забытый рецепт рыбы "под маринадом": так готовили наши бабушки

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Воскресенье 20 февраля 2022 07:02
Незаслуженно забытый рецепт рыбы "под маринадом": так готовили наши бабушки Скриншот: Как приготовить рыбу "под маринадом"
Автор: Светлана Мащенко

Рецепт "рыбы под маринадом" некогда был очень популярным, но теперь о нем незаслуженно забыли. А ведь это просто и невероятно вкусно. В качестве рыбки можно взять хек, минтай, нототению, треску и другие подобные виды.

Рецептом и секретами готовки поделилась знаменитый блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Рыба - 400-500 г
  • Морковь - 1 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Мука - 2-3 ст.л.
  • Томатная паста - 1-2 ст.л.
  • Вода - 200-300 г
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Черный перец горошком - 4-5 шт.
  • Душистый перец горошком - 2-3 шт.
  • Сахар - по вкусу
  • Соль - по вкусу
  • Уксус или лимонная кислота - по вкусу

Пошаговое приготовление блюда

Удалите плавники и внутренности у рыбы. Нарежьте на порционные кусочки. Посолите и оставьте на 5 минут.

Обваляйте рыбу в муке и обжарьте на растительном масле до полной готовности. Как альтернативу обжарке можно отварить рыбу до готовности, удалить кости.

Лук нарежьте на четвертинки, морковь натрите на крупной терке.

Лук обжарьте до прозрачности, добавьте морковь, обжарьте еще 2-4 минуты, добавьте томатную пасту, воду, лавровый лист, черный перец и душистый перец. Накройте крышкой, потушите 15-20 минут на маленьком огне.

Кусочки рыбы выложите в лоточек или на блюдо, залейте сверху горячим маринадом, оставьте мариноваться на 2-3 часа.

Ранее блогер также рассказала, как приготовить вкусную скумбрию, которая получается по вкусу "как консервы".

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