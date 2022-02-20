ru ua
Нд, 20 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Незаслужено забутий рецепт риби "під маринадом": так готували наші бабусі

Новость на русском →
Неділя 20 лютого 2022 07:02
Незаслужено забутий рецепт риби "під маринадом": так готували наші бабусі Скріншот: як приготувати рибу "під маринадом"
Автор: Світлана Мащенко

Рецепт "риби під маринадом" колись був дуже популярним, але тепер про нього незаслужено забули. Але ж це просто і неймовірно смачно. Як рибку можна взяти хек, минтай, нототенію, тріску і інші подібні види.

Рецептом і секретами готування поділилася знаменита блогерка Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Риба - 400-500 г
  • Морква - 1 шт.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Борошно - 2-3 ст. л.
  • Томатна паста - 1-2 ст. л.
  • Вода - 200-300 г
  • Лавровий лист - 1 шт.
  • Чорний перець горошком - 4-5 шт.
  • Запашний перець горошком - 2-3 шт.
  • Цукор - за смаком
  • Сіль - за смаком
  • Оцет або лимонна кислота - за смаком

Покрокове приготування страви

Видаліть плавники і нутрощі у риби. Наріжте на порційні шматочки. Посоліть і залиште на 5 хвилин.

Обваляйте рибу в борошні і обсмажте на олії до повної готовності. Як альтернатива обсмажуванню можна відварити рибу до готовності, видалити кістки.

Цибулю наріжте на четвертинки, моркву натріть на крупній тертці.

Цибулю обсмажте до прозорості, додайте моркву, обсмажте ще 2-4 хвилини, додайте томатну пасту, воду, лавровий лист, чорний перець і запашний перець. Накрийте кришкою, тушкуйте 15-20 хвилин на маленькому вогні.

Шматочки риби викладіть в лоточок або на блюдо, залийте зверху гарячим маринадом, залиште маринуватися на 2-3 години.

Раніше блогер також розповіла, як приготувати смачну скумбрію, яка виходить за смаком "як консерви".

Також повідомлялося, як приготувати ідеальні ледачі голубці.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт Рецепти
LITE
Будинок Голлівуду: Ніколь Кідман, Бенедикт Камбербетч, Пенелопа Крус знялися в сюрреалістичній фотосесії
Будинок Голлівуду: Ніколь Кідман, Бенедикт Камбербетч, Пенелопа Крус знялися в сюрреалістичній фотосесії