Незаслужено забутий рецепт риби "під маринадом": так готували наші бабусі

Рецепт "риби під маринадом" колись був дуже популярним, але тепер про нього незаслужено забули. Але ж це просто і неймовірно смачно. Як рибку можна взяти хек, минтай, нототенію, тріску і інші подібні види.

Інгредієнти:

Риба - 400-500 г

Морква - 1 шт.

Цибуля - 1 шт.

Борошно - 2-3 ст. л.

Томатна паста - 1-2 ст. л.

Вода - 200-300 г

Лавровий лист - 1 шт.

Чорний перець горошком - 4-5 шт.

Запашний перець горошком - 2-3 шт.

Цукор - за смаком

Сіль - за смаком

Оцет або лимонна кислота - за смаком

Покрокове приготування страви

Видаліть плавники і нутрощі у риби. Наріжте на порційні шматочки. Посоліть і залиште на 5 хвилин.

Обваляйте рибу в борошні і обсмажте на олії до повної готовності. Як альтернатива обсмажуванню можна відварити рибу до готовності, видалити кістки.

Цибулю наріжте на четвертинки, моркву натріть на крупній тертці.

Цибулю обсмажте до прозорості, додайте моркву, обсмажте ще 2-4 хвилини, додайте томатну пасту, воду, лавровий лист, чорний перець і запашний перець. Накрийте кришкою, тушкуйте 15-20 хвилин на маленькому вогні.

Шматочки риби викладіть в лоточок або на блюдо, залийте зверху гарячим маринадом, залиште маринуватися на 2-3 години.