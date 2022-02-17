Готовим скумбрию "как консервы" дома: возьмите рыбу и немного специй

Скриншот: Как приготовить скумбрию "как консервы" дома

Вкусную и нежную скумбрию, которая будет напоминать консервы по вкусу и консистенции, как оказалось, очень просто приготовить. Для этого нужно взять немного специй, и запастись терпением, чтобы протомить рыбку на огне как следует.

Рецептом поделилась знаменитый блогер Alina FooDee.