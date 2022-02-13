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Такие ленивые голубцы получаются даже вкуснее обычных: просто и очень быстро

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Воскресенье 13 февраля 2022 08:20
Такие ленивые голубцы получаются даже вкуснее обычных: просто и очень быстро Скриншот: Как приготовить вкусные ленивые голубцы
Автор: Светлана Мащенко

Ленивые голубцы - блюдо для тех, кто обожает сочетание фарша с капустой, но не любит заморачиваться с отпариванием капустных листов и заворачиванием обычных голубцов. Тем не менее по рецепту, поданному ниже в Styler такие "ленивцы" выйдут не только не хуже, но даже лучше классических.

Рецептом приготовлению блюда из фарша поделилась блогер Alina FooDee.

Ингредиенты для голубцов

  • Фарш - 600 г
  • Капуста - 500 г
  • Лук - 1 шт.
  • Яйцо - 1 шт.
  • Чеснок - 1 зубчик
  • Соль - 1 ч. л. (по вкусу)
  • Рис - 100 г
  • Черный молотый перец - по вкусу

Для поджарки: лук - 1 шт., морковь - 1 шт.

Для соуса: сметана 20% - 150 г, соус краснодарский - 150 г, кипяток - 500 г, соль по вкусу, лавровый лист - 1 шт.

Такие ленивые голубцы получаются даже вкуснее обычных: просто и очень быстроТакие ленивые голубцы получаются даже вкуснее обычных: просто и очень быстро

Скриншот: Вот такими будут наши голубцы

Пошаговое приготовление голубцов

Мелко нарежьте капусту, залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Потом слейте воду, капусту откиньте на дуршлаг и дайте воде полностью стечь, а капусте остыть.

Промойте рис, залейте рис кипятком и проварите 10 минут. Откиньте рис на дуршлаг, дайте воде стечь, а рису полностью остыть.

Перемелите мясо, лук и чеснок на мясорубке. Добавьте остывший рис и капусту. Посолите, поперчите по вкусу и добавьте яйцо. Перемешайте. Сформируйте шарики из фарша, выложите в форму. Выпекайте 30 минут при температуре 200 градусов.

Тем временем мелко нарежьте лук, морковь натрите на терке. Обжарьте лук на растительном масле до прозрачности, добавьте морковь, обжарьте несколько минут.

Выложите лук и морковь на ленивые голубцы. Смешайте сметану, краснодарский соус. Залейте кипятком, посолите по вкусу. Залейте ленивые голубцы соусом, положите лавровый лист. Запекайте еще 30-45 минут.

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