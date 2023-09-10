Є до чого прагнути! Скільки платять вчителям у Польщі, й чому в Україні не так

Зарплати педагогів усіх рангів - від дитячих садочків до закладів вищої освіти - ніколи не були занадто високими. Не зважаючи на те, що працівники освіти часто-густо вкладають у свою професію всю душу, оплата їхньої праці залишає бажати кращого. І не тільки в Україні...
Скільки грошей отримують вчителі в Польщі та Україні, а також які надбавки та бонуси до базових ставок існують, читайте далі в матеріалі Styler.
У Польщі, як і в багатьох інших державах, вчителі отримують не тільки базову ставку, а можуть розраховувати на низку надбавок, премій та інших пільг.
Розмір посадового окладу вчителя у Польщі залежить від:
Надбавки можуть бути:
А їхній розмір залежить від:
Згідно з інформацією польського правового і економічного видання Dziennik Gazeta Prawna, мінімальна заробітна плата вчителя з вищою освітою (магістр) та педагогічною підготовкою становить:
Водночас мінімальна базова заробітна плата вчителів з іншою освітою є дещо нижчою:
Зазначимо також, що вчителі Польщі активно домагаються підвищення зарплат. Ймовірно, найближчим часом ці цифри можуть змінитись.
В межах Національної (не)конференції EdCamp Воля 2023 міністр освіти й науки Оксен Лісовий розповів, що існуюча система оплати праці вчителів передбачає маленьку базову ставку та купу надбавок.
Виходячи з цього, типовим рішенням для деяких засновників шкіл стає така собі "економія" - надбавки прибирають і освітяни живуть на копійки.
Типи надбавок до основного посадового окладу педагогічних працівників:
Надбавки за вислугу років (стаж роботи) становлять:
На підвищення зарплати у розмірі 10% від посадового окладу мають право вчителі, які отримали педагогічні звання:
На підвищення зарплати у розмірі 15% від посадового окладу мають право вчителі, які отримали педагогічні звання:
У 2023 році очікувалося підвищення зарплат вчителів і зарплата молодого вчителя мала стартувати від 15 000 грн. Однак через повномасштабну війну з РФ цього не сталося.
Згідно з даними МОН, нині зарплати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти (без доплат) з розрахунку 18 годин на тиждень такі:
Середні зарплати (з доплатами) з розрахунку 18 годин на тиждень можуть становити:
За словами Лісового, підвищити зарплату вчителям наразі дуже складно. Водночас можна змінити систему для поступової підготовки до впровадження нового підходу й нових принципів.
"Без зміни системи оплати праці реформи не буде… Нині зміна принципів нарахування заробітної плати вчителям - один із дев'яти ключових потоків діяльності МОН… Рівень заробітної плати вчителів має залежати від багатьох параметрів: рівня кваліфікації, реальних досягнень. А от кількість років, які людина пропрацювала вчителем, - зовсім не основний показник, як було раніше", - пояснив урядовець.
Народний депутат, член Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Колебошин під час тієї ж конференції зазначив, що розпочнеться велика комплексна реформа з вересня 2023 року.
Він додав, що зарплата вчителів після перемоги обговорюється в розмірі 40 000 грн.
"Цю суму я не вигадав, не взяв зі стелі. За нею - підрахунки. Але це не популістське легке рішення, адже за ним підуть і болючі, складні наслідки: сертифікація вчителів, скорочення мережі шкіл, "поріг" входу в професію (підвищення вимог до кандидатів на посаду вчителя), обмеження перебування директорів шкіл на посаді… В нас найнижча кількість годин на ставку серед країн Європи для вчителів - 18. Тож обговорюється перехід до 36 годин. А тому ніхто не зможе брати півтори ставки", - підсумував нардеп.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у ще одній країні запроваджують вивчення української мови.
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