З'явилась у розкладі шкіл. У ще одній країні запроваджують вивчення української мови

Українські діти в Чехії матимуть змогу вивчати українську мову в школах. Вона з'явилася у розкладі цього року як друга іноземна.

Такі уроки будуть в навчальних закладах, де набереться достатня кількість охочих, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на proukrainu.blesk.cz.

Новий предмет вирішили запровадити у деяких чеських школах. Тепер українська мова включена до переліку іноземних, які вивчають діти. Нарівні з англійською у Чехії також вивчають німецьку, іспанську, французьку або російську мову.

Яку мову включити до програми, вирішують окремо у кожному навчальному закладі. У Міністерстві освіти Чехії пояснили, що введення мови у програму залежить лише від школи та її можливостей. Якщо у навчальному закладі є вчитель, який може викладати українську мову та набирається група охочих, тоді предмет вводять до розкладу.

У Чехії залишаються понад 364 319 біженців із України. З них 28% – діти. До місцевих шкіл пішли 54% (понад 50 тисяч). Згідно з даними ЮНЕСКО, серед найбільших потреб українських дітей у навчанні – шкільне приладдя, комп'ютерна техніка та мовні курси.

Раніше повідомлялося про вивчення української мови у школах у Німеччині. Таку ініціативу запровадили у кожному районі Гамбургу для дітей, які приїхали нещодавно та тих, хто давно проживає у країні.

А у Польщі випускники середніх шкіл з 2025 року зможуть здавати іспит з української мови як другої іноземної.

Нагадаємо, ми писали, де надаватимуть безкоштовне житло українцям у Чехії з 1 вересня.

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