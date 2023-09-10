Есть к чему стремиться! Сколько платят учителям в Польше, и почему в Украине не так

Зарплаты педагогов всех рангов - от детских садов до заведений высшего образования - никогда не были слишком высокими. Несмотря на то, что работники образования часто вкладывают в свою профессию всю душу, оплата их труда оставляет желать лучшего. И не только в Украине...
Сколько денег получают учителя в Польше и Украине, а также какие надбавки и бонусы к базовым ставкам существуют, читайте дальше в материале Styler.
В Польше, как и во многих других государствах, учителя получают не только базовую ставку, а могут рассчитывать на ряд надбавок, премий и других льгот.
Размер должностного оклада учителя в Польше зависит от:
Прибавки могут быть:
А их размер зависит от:
Согласно информации польского правового и экономического издания Dziennik Gazeta Prawna, минимальная заработная плата учителя с высшим образованием (магистр) и педагогической подготовкой составляет:
В то же время минимальная базовая заработная плата учителей с другим образованием несколько ниже:
Отметим также, что учителя Польши активно добиваются повышения зарплат. Вероятно, в ближайшее время эти цифры могут измениться.
В рамках Национальной (не)конференции EdCamp Воля 2023 года министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что существующая система оплаты труда учителей предусматривает маленькую базовую ставку и кучу надбавок.
Исходя из этого, типичным решением для некоторых основателей школ становится некая "экономия" - надбавки убирают и педагоги живут на копейки.
Типы надбавок к основному должностному окладу педагогических работников:
Надбавки за выслугу лет (стаж работы) составляют:
На повышение зарплаты в размере 10% должностного оклада имеют право учителя, получившие педагогические звания:
На повышение зарплаты в размере 15% должностного оклада имеют право учителя, получившие педагогические звания:
В 2023 году ожидалось повышение зарплат учителей и зарплата молодого учителя должна была стартовать от 15 000 грн. Однако из-за полномасштабной войны с РФ этого не произошло.
Согласно данным МОН, сейчас зарплаты педагогических работников учреждений общего среднего образования (без доплат) из расчета 18 часов в неделю таковы:
Средние зарплаты (с доплатами) из расчета 18 часов в неделю могут составлять:
По словам Лисового, повысить зарплату учителям очень сложно. В то же время, можно изменить систему для постепенной подготовки к внедрению нового подхода и новых принципов.
"Без изменения системы оплаты труда реформы не будет… Сейчас изменение принципов начисления заработной платы учителям - один из девяти ключевых потоков деятельности МОН… Уровень заработной платы учителей должен зависеть от многих параметров: уровня квалификации, реальных достижений. А вот количество лет, которые человек проработал учителем, - отнюдь не основной показатель, как было раньше", - пояснил чиновник.
Народный депутат, член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин во время той же конференции отметил, что начнется большая комплексная реформа с сентября 2023 года.
Он добавил, что зарплата учителей после победы оговаривается в размере 40 000 грн.
"Эту сумму я не придумал, не взял с потолка. За ней - подсчеты. Но это не популистское легкое решение, ведь за ним последуют и болезненные, сложные последствия: сертификация учителей, сокращение сети школ, "порог" входа в профессию (повышение требований к кандидатам на должность учителя), ограничение пребывания директоров школ в должности… У нас самое низкое количество часов на ставку среди стран Европы для учителей - 18. Поэтому обсуждается переход к 36 часам. А потому никто не сможет брать полторы ставки", - подытожил нардеп.
Напомним, ранее мы рассказывали, что еще в одной стране вводят изучение украинского языка.
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