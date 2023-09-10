Есть к чему стремиться! Сколько платят учителям в Польше, и почему в Украине не так

Начисление зарплат учителям в Польше

В Польше, как и во многих других государствах, учителя получают не только базовую ставку, а могут рассчитывать на ряд надбавок, премий и других льгот.

Размер должностного оклада учителя в Польше зависит от:

квалификации

степени повышения квалификации

количества обязательных занятий

Прибавки могут быть:

за выслугу лет

мотивационные (поощрительные надбавки, премии)

функциональные (при выполнении функций классного руководителя и т. п.)

за условия труда

за сверхурочные часы (или часы внештатного замещения)

стартовые выгоды

А их размер зависит от:

занимаемой должности

стажа работы

качества проделанной работы

выполнения дополнительных задач или мероприятий

других функций (или отягощающих условий труда)

Сколько получают польские педагоги

Согласно информации польского правового и экономического издания Dziennik Gazeta Prawna, минимальная заработная плата учителя с высшим образованием (магистр) и педагогической подготовкой составляет:

учитель-новичок - 3 690 злотых (брутто - к вычитанию различных выплат, налогов) (около 31 826 грн)

назначенный учитель - 3 890 злотых (брутто) (около 33 551 грн)

дипломированный учитель - 4 550 злотых (брутто) (около 39 243 грн)

В то же время минимальная базовая заработная плата учителей с другим образованием несколько ниже:

начинающий учитель - 3 600 злотых (около 31 050 грн)

назначенный учитель - 3 700 злотых (около 31 912 грн)

дипломированный учитель - 3 960 злотых (около 34 155 грн)

Отметим также, что учителя Польши активно добиваются повышения зарплат. Вероятно, в ближайшее время эти цифры могут измениться.

Начисление зарплат учителям в Украине

В рамках Национальной (не)конференции EdCamp Воля 2023 года министр образования и науки Оксен Лисовой рассказал, что существующая система оплаты труда учителей предусматривает маленькую базовую ставку и кучу надбавок.

Исходя из этого, типичным решением для некоторых основателей школ становится некая "экономия" - надбавки убирают и педагоги живут на копейки.

Типы надбавок к основному должностному окладу педагогических работников:

за выслугу лет

за престижность труда

за добросовестный труд

на оздоровление (при предоставлении ежегодного основного отпуска)

за классное руководство

за проверку тетрадей и работ (по иностранному языку, технической механике (конструированию) и чертежу - 10%, по математике - 15%, по языку и литературе - 20%)

другие доплаты (могут зависеть от повышения, типа заведения, заведования кабинетами коллективов и т.п.)

Надбавки за выслугу лет (стаж работы) составляют:

свыше 3 лет стажа - 10% должностного оклада

более 10 лет стажа - 20% должностного оклада

более 20 лет стажа - 30% должностного оклада

На повышение зарплаты в размере 10% должностного оклада имеют право учителя, получившие педагогические звания:

старший учитель

старший преподаватель

старший воспитатель

руководитель кружка-методист

педагог-организатор-методист

практический психолог-методист

старший вожатый-методист

мастер производственного обучения II категории

На повышение зарплаты в размере 15% должностного оклада имеют право учителя, получившие педагогические звания:

учитель-методист

преподаватель-методист

воспитатель-методист

мастер производственного обучения I категории

Сколько реально получают украинские педагоги

В 2023 году ожидалось повышение зарплат учителей и зарплата молодого учителя должна была стартовать от 15 000 грн. Однако из-за полномасштабной войны с РФ этого не произошло.

Согласно данным МОН, сейчас зарплаты педагогических работников учреждений общего среднего образования (без доплат) из расчета 18 часов в неделю таковы:

молодой учитель без категории и с малым стажем работы - 5 699 грн

учитель І категории - 6 567 грн

учитель высшей категории - 7 001 грн

директор заведения ЗСО - 8 679 грн

Средние зарплаты (с доплатами) из расчета 18 часов в неделю могут составлять:

молодой учитель без категории и с малым стажем работы - 10 574 грн

учитель І категории - 12 906 грн

учитель высшей категории - 13 759 грн

директор заведения ЗСО - 16 102 грн

Что и когда может измениться

По словам Лисового, повысить зарплату учителям очень сложно. В то же время, можно изменить систему для постепенной подготовки к внедрению нового подхода и новых принципов.

"Без изменения системы оплаты труда реформы не будет… Сейчас изменение принципов начисления заработной платы учителям - один из девяти ключевых потоков деятельности МОН… Уровень заработной платы учителей должен зависеть от многих параметров: уровня квалификации, реальных достижений. А вот количество лет, которые человек проработал учителем, - отнюдь не основной показатель, как было раньше", - пояснил чиновник.

Народный депутат, член Комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин во время той же конференции отметил, что начнется большая комплексная реформа с сентября 2023 года.

Он добавил, что зарплата учителей после победы оговаривается в размере 40 000 грн.

"Эту сумму я не придумал, не взял с потолка. За ней - подсчеты. Но это не популистское легкое решение, ведь за ним последуют и болезненные, сложные последствия: сертификация учителей, сокращение сети школ, "порог" входа в профессию (повышение требований к кандидатам на должность учителя), ограничение пребывания директоров школ в должности… У нас самое низкое количество часов на ставку среди стран Европы для учителей - 18. Поэтому обсуждается переход к 36 часам. А потому никто не сможет брать полторы ставки", - подытожил нардеп.