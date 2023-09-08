Які предмети є обов'язковими для школярів, які навчаються за кордоном: перелік МОН

Українські школярі, які перебувають за кордоном, можуть навчатися дистанційно в створених класах в окремо визначених органами місцевого самоврядування закладах освіти. Там учні вивчатимуть тільки предмети українознавчого компонента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти та науки України.

"Програма допоможе зберегти звʼязок цих дітей з Україною і мʼяко повернутися в нашу систему освіти після повернення додому. Буде визначено пʼять шкіл у кожному регіоні, у кожній може бути як один, так і кілька класів", - розповів заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків.

Які предмети учні вивчатимуть в окремих класах (групах)

1-4 класи:

Українські мова й література;

Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

5-9 класи:

Українська мова;

Українська література;

Вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас);

Історія України. Всесвітня історія (6 клас);

Історія України (7–9 класи);

Основи правознавства (9 клас);

Географія (8–9 класи).

10-11 класи:

Українська мова;

Українська література;

Історія України;

Громадянська освіта (10 клас);

Географія (11 клас);

Захист України.

Також у межах тижневого навантаження передбачено години для індивідуальних занять і консультацій з вчителями: по одній на тиждень для учнів 1-4 класів та по дві для 5-11 класів.

Навчання школярів за кордоном

Зазначимо, що попри відновлення очного навчання в Україні, за її межами все ще залишається багато дітей, які навчатимуться в місцевих школах.

Тому, як анонсували в Міністерстві освіти та науки, для того, щоб діти залишалися в українському контексті, для них розширять українознавчий компонент.

Оновлена програма є частиною плану щодо зменшення навчального навантаження.

Тобто пропонується запровадити модель, за якою учні за кордоном зможуть складати для річного оцінювання тільки предмети українознавчого компонента й матимуть змогу вивчати їх дистанційно у спеціально визначених школах.

При цьому оцінки за інші предмети, такі як математика, природничі науки тощо, українська школа виставлятиме оцінки відповідно до довідки із закордонної школи.

Окрім того, нещодавно Кабінет міністрів вирішив переформатувати навчальний процес для дітей, які зараз перебувають за кордоном. Затверджена освітня програма, яка передбачає вивчення лише предметів українознавчого компоненту.