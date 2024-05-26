Неймовірні пишні сирники в духовці: рецепт швидкого сніданку за рецептом Лілії Цвіт

Що потрібно для сирників з манкою

Для того, щоб приготувати цей сніданок в духовці, вам потрібні наступні інгредієнти:

сир - 1 кг;

яйця - 4 шт.;

цукор - 100 г;

борошно - 150 г;

манка - 70 г;

лимонна цедра - 0,5 ч. л.;

ванільний цукор - 1 пакетик.

Як готувати сирники в духовці

Зробіть сирну масу для сирників. Пересипте сир в глибоку тарілку, додайте цукор, ванільний цукор, і розітріть суміш ложкою, щоб зменшити грудочки.

Додайте до сиру яйця та манку, і знову перемішайте масу для сирників. Якщо сир занадто твердий, можна додати ще одне яйце або дві ложки сметани

Додайте лимонну цедру та борошно, ретельно перемішайте інгредієнти. Готова сирна маса не повинна бути занадто густою, але повинна липнути докупи.

Викладіть сирну масу в силіконові або металеві формочки. Розігрійте духовку до температури 170-180 градусів і випікайте сирники приблизно 40 хвилин. Після цього дістаньте сирнички з форм - і можна їсти.