Панкейки з шинкою та сиром: рецепт легкого і смачного сніданку для родини
Попри те, що зазвичай панкейки, як млинці, готуються солодкими - іноді навіть з варенням або шоколадом, насправді їх можна зробити і солоними.Такий рецепт неодмінно сподобається тим, хто надає перевагу м'ясним стравам.
Про те, як приготувати панкейки з шинкою та сиром, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Готуємо Смачно".
Що потрібно для панкейків з шинкою та сиром
Для того, щоб приготувати таку несолодку страву на сніданок, потрібні такі інгредієнти:
- борошно - 140 г;
- шинка - 150 г;
- яйце - 1 шт.;
- сир - 100-120 г;
- молоко - 240 мл;
- олія - 2 ст. л.;
- розпушувач - 1 ч. л.;
- сіль - до смаку;
- зелень - до смаку;
- перець - до смаку.
Як готувати панкейки з сиром та шинкою
Підготуйте інгредієнти для тіста: шинку наріжте невеликими кубиками, а сир натріть на тертці. Зелень помийте та подрібніть.
У глибокій мисці з'єднайте борошно та розпушувач, ретельно перемішавши. В окремій мисці змішайте яйце з сіллю та перцем. Злегка підігрійте молоко та додайте до яйця разом з олією, ретельно перемішайте суміш.
Просійте борошно з розпушувачем до миски з яйцем. Ретельно перемішайте суміш і додайте натертий сир, шинку та зелень. Ще раз ретельно перемішайте майбутнє тісто.
Тісто для панкейків (скриншот / Готуємо Смачно)
Розігрійте суху пательню та викладіть приблизно дві столові ложки для одного панкейку. Обсмажте на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку - і можна подавати до столу.
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