ua en ru
Сб, 25 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Панкейки з шинкою та сиром: рецепт легкого і смачного сніданку для родини

Субота 25 травня 2024 09:30
UA EN RU
Панкейки з шинкою та сиром: рецепт легкого і смачного сніданку для родини Панкейки з шинкою та сиром (скриншот / Готуємо Смачно)
Автор: Людмила Рябухіна

Попри те, що зазвичай панкейки, як млинці, готуються солодкими - іноді навіть з варенням або шоколадом, насправді їх можна зробити і солоними.Такий рецепт неодмінно сподобається тим, хто надає перевагу м'ясним стравам.

Про те, як приготувати панкейки з шинкою та сиром, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал "Готуємо Смачно".

Що потрібно для панкейків з шинкою та сиром

Для того, щоб приготувати таку несолодку страву на сніданок, потрібні такі інгредієнти:

  • борошно - 140 г;
  • шинка - 150 г;
  • яйце - 1 шт.;
  • сир - 100-120 г;
  • молоко - 240 мл;
  • олія - 2 ст. л.;
  • розпушувач - 1 ч. л.;
  • сіль - до смаку;
  • зелень - до смаку;
  • перець - до смаку.

Як готувати панкейки з сиром та шинкою

Підготуйте інгредієнти для тіста: шинку наріжте невеликими кубиками, а сир натріть на тертці. Зелень помийте та подрібніть.

У глибокій мисці з'єднайте борошно та розпушувач, ретельно перемішавши. В окремій мисці змішайте яйце з сіллю та перцем. Злегка підігрійте молоко та додайте до яйця разом з олією, ретельно перемішайте суміш.

Просійте борошно з розпушувачем до миски з яйцем. Ретельно перемішайте суміш і додайте натертий сир, шинку та зелень. Ще раз ретельно перемішайте майбутнє тісто.

Панкейки з шинкою та сиром: рецепт легкого і смачного сніданку для родини

Тісто для панкейків (скриншот / Готуємо Смачно)

Розігрійте суху пательню та викладіть приблизно дві столові ложки для одного панкейку. Обсмажте на середньому вогні по 3-4 хвилини з кожного боку - і можна подавати до столу.

Нещодавно ми писали про те, що можна приготувати з яйцем на сніданок, обід чи вечерю.

А також розповідали про рецепти з авокадо для обіду вечері чи сніданку.

Читайте РБК-Україна в Google News
готування Рецепти
NEWS
ЗСУ стримують ворога на Харківському напрямку, росіяни тиснуть на Донбасі: карти ISW
ЗСУ стримують ворога на Харківському напрямку, росіяни тиснуть на Донбасі: карти ISW