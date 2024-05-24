Жульєн в тарталетках: рецепт нескладної і вишуканої вечері після робочого дня

Ймовірно, жульєн - запечена страва з грибами та м'ясом під соусом - отримав свою назву через спосіб нарізання продуктів. Хоча зазвичай для приготування жульєну використовують невеликі формочки, тарталетки перетворюють жульєн не лише на ситну вечерю, а й на смачну закуску.

Про те, як приготувати цю водночас просту та ситну страву, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на YouTube-канал з рецептами "Готуємо Смачно".

Що потрібно для жульєнів в тарталетках

Для того, щоб приготувати цю неймовірно смачну вечерю, потрібні такі інгредієнти:

фарш курячий - 300 г;

тарталетки - 12 шт.;

сир твердий - 100 г;

печериці - 350-400 г;

вершки (жирність від 20%) - 200 мл;

цибуля (маленька) - 1 шт.;

вершкове масло - 20 г;

часник - 1 зубчик;

олія - для смаження;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Як готувати жульєн в тарталетках

Для початку підготуйте інгредієнти - очистьте і подрібніть цибулю та часник, промийте печериці і наріжте їх невеликими шматочками. Сир натріть на великій тертці.

Розігрійте пательню з олією, висипте нарізану цибулю та обсмажте декілька хвилин на невеликому вогні. Після цього додайте гриби та масло. Коли гриби виділять рідину, збільште вогонь на максимальний, аби випарувалась зайва волога.

Після цього зменште вогонь та додайте фарш. Обсмажте, перемішуючи, до посвітління фаршу - тоді додайте часник, сіль та перець.

Фарш з печерицями для жульєнів (скриншот / Готуємо Смачно)

Обсмажте все ще декілька хвилин і додайте гарячі вершки - вони обов'язково мають бути високою температури, щоб запобігти згортанню. Додайте 1/3 натертого сиру, перемішайте та обсмажуйте начинку ще декілька хвилин.

Зніміть начинку з вогню, рівномірно розподіліть по тарталетках і присипте зверху сиром.

Розподіліть начинку по тарталетках (скриншот / Готуємо Смачно)

В цей час розігрійте духовку до 180 градусів. Переставте тарталетки на застелене пергаментом деко та поставте в розігріту духовку на 5 хвилин.