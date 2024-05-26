Невероятные пышные сырники в духовке: рецепт быстрого завтрака по рецепту Лилии Цвит

Что нужно для сырников с манкой

Для того чтобы приготовить этот завтрак в духовке, вам нужны следующие ингредиенты:

творог - 1 кг;

яйца - 4 шт.;

сахар - 100 г;

мука - 150 г;

манка - 70 г;

лимонная цедра - 0,5 ч. л.;

ванильный сахар - 1 пакетик.

Как готовить сырники в духовке

Сделайте творожную массу для сырников. Пересыпьте творог в глубокую тарелку, добавьте сахар, ванильный сахар, и разотрите смесь ложкой, чтобы уменьшить комочки.

Добавьте в сыр яйца и манку, и снова перемешайте массу для сырников. Если творог слишком жесткий, можно добавить еще одно яйцо или две ложки сметаны.

Добавьте лимонную цедру и муку, тщательно перемешайте ингредиенты. Готовая творожная масса не должна быть слишком густой, но должна лепиться в шар.

Выложите творожную массу в силиконовые или металлические формочки. Разогрейте духовку до температуры 170-180 градусов и выпекайте сырники примерно 40 минут. После этого достаньте сырнички из форм - и можно есть.