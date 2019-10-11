Да или нет? Известная тернопольская юмористка рассказала об отношениях с Притулой

Сергей Притула оказался в пикантной ситуации (Коллаж РБК-Украина)

Над Сергеем Притулой хорошо пошутили

Сергей Притула, известный украинский шоумен и телеведущий, оказался в крайне непростой ситуации. Во время съемок передачи "Кто сверху?" на "Новом канале" он встретился с давней знакомой Татьяной Песик, известной тернопольской юмористкой.

Во время шоу Татьяна Песик приняла участие в конкурсе "Правда или ложь" и вынуждена была откровенно рассказать своему сопернику Косте Трембовецкому, что ее связывает с Сергеем Притулой. Сначала юмористка рассказала немного о себе и своем характере, а потом решила пошутить над своим соперником и спросила: "Правда или ложь то, что она бывшая Сергея Притулы?"

Сергей Притула (Фото: facebook.com/serhiyprytula)

После этого вопроса Сергей Притула потерял дар речи и начал медленно сползать под свой капитанский мостик. Позже он объяснил, что спрятался специально.

"Я спрятался, чтобы Костя не смотрел на меня, и по моей реакции не понял – да или нет?" – сказал Сергей Притула.

Леся Никитюк после такого вопроса в шутку сделала вид, что падает в обморок, так как она поверила в слова юмористки о ее отношениях с Притулой.

Татьяна Песик

Тернопольской артистке пришлось откровенно рассказать, что ее связывает с Сергеем Притулой. Татьяна Песик объяснила, что когда-то в рамках проекта "Подъем" ей пришлось разыграть Сергея Притулу и она сыграла его бывшую девушку, но это была всего лишь роль.