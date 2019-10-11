ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Да или нет? Известная тернопольская юмористка рассказала об отношениях с Притулой

STYLERЖизнь    11.10.2019 - 21:29
Да или нет? Известная тернопольская юмористка рассказала об отношениях с Притулой
Сергей Притула оказался в пикантной ситуации (Коллаж РБК-Украина)

Над Сергеем Притулой хорошо пошутили

Сергей Притула, известный украинский шоумен и телеведущий, оказался в крайне непростой ситуации. Во время съемок передачи "Кто сверху?" на "Новом канале" он встретился с давней знакомой Татьяной Песик, известной тернопольской юмористкой.

Во время шоу Татьяна Песик приняла участие в конкурсе "Правда или ложь" и вынуждена была откровенно рассказать своему сопернику Косте Трембовецкому, что ее связывает с Сергеем Притулой. Сначала юмористка рассказала немного о себе и своем характере, а потом решила пошутить над своим соперником и спросила: "Правда или ложь то, что она бывшая Сергея Притулы?"

Да или нет? Известная тернопольская юмористка рассказала об отношениях с Притулой

Сергей Притула (Фото: facebook.com/serhiyprytula)

После этого вопроса Сергей Притула потерял дар речи и начал медленно сползать под свой капитанский мостик. Позже он объяснил, что спрятался специально.

"Я спрятался, чтобы Костя не смотрел на меня, и по моей реакции не понял – да или нет?" – сказал Сергей Притула.

Леся Никитюк после такого вопроса в шутку сделала вид, что падает в обморок, так как она поверила в слова юмористки о ее отношениях с Притулой.

Да или нет? Известная тернопольская юмористка рассказала об отношениях с Притулой

Татьяна Песик

Тернопольской артистке пришлось откровенно рассказать, что ее связывает с Сергеем Притулой. Татьяна Песик объяснила, что когда-то в рамках проекта "Подъем" ей пришлось разыграть Сергея Притулу и она сыграла его бывшую девушку, но это была всего лишь роль.

Притула признался, как его ласково называет дома жена: смеялись все Взять деньги у олигарха - это выстрелить в себя: Притула о спонсорах
Новости Украины Сергей ПритулаПритулакурьезы
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь