"Леська прибегает к нам домой в пеньюаре": Притула об отношениях с Никитюк

Притула и Никитюк в отношениях - ведущий сделал открытое заявление (коллаж РБК-Украина)

Сергей Притула возмущен приписываемыми отношениями

Сергей Притула и Леся Никитюк – телеведущие, которые вместе ведут телешоу "Хто зверху?". Из-за постоянной совместной работы, а также появления в социальных сетях на снимках вместе, фанаты стали подозревать, что артисты состоят в романтических отношениях. Телеведущему, у которого есть супруга и сын, это не понравилось. Притула в интервью "Фактам" опроверг слухи об отношениях с телеведущей.

Народный депутат Сергей Притула рассказал, с чего начались все эти сплетни, отметив, что проживание по соседству с коллегой на самом деле очень удобно.

"Возникает дискомфорт только тогда, когда Леська прибегает к нам домой в пеньюаре, фоткается со мной, а я на костылях, с гипсом. Прибежала калеку проведать, принесла тортик, сфоткалась, выставила в Instagram", – рассказал Притула.

Притула и Никитюк в отношениях - ведущий сделал открытое заявление (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Как рассказывает ведущий, поклонники стали активно писать комментарии на тему неформальных отношений между коллегами по цеху.

"Что люди начали писать? "Не хило! Вы живете вместе?". Я утром в какой футболке домашней, а она – в пеньюаре. Дошло до того, что Лесина мама зашла в комментарии и написала: "Еще что понапридумываете? Еще что понапишите?!", – посмеялся Притула.

Напомним, что ранее Притула взорвал сеть постом о "братстве" украинцев и россиян.