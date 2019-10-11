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Так чи ні? Відома тернопільська гумористка розповіла про стосунки з Притулою

STYLERЖиття    11.10.2019 - 21:29
Так чи ні? Відома тернопільська гумористка розповіла про стосунки з Притулою
Сергій Притула опинився у пікантній ситуації (Колаж РБК-Україна)

Над Сергієм Притулою добре пожартували

Сергій Притула, відомий український шоумен і телеведучий, опинився у дуже непростій ситуації. Під час зйомок передачі "Хто зверху?" на "Новому каналі" він зустрівся з давньою знайомою Тетяною Песик, відомою тернопільською гумористкою.

Під час шоу Тетяна Песик взяла участь в конкурсі "Правда чи брехня" і змушена була відверто розповісти своєму супернику Кості Трембовецкому, що її пов'язує з Сергієм Притулою. Спочатку гумористка розповіла трохи про себе і свій характер, а потім вирішила пожартувати над своїм суперником і запитала: "Правда чи брехня те, що вона колишня Сергія Притули?"

Так чи ні? Відома тернопільська гумористка розповіла про стосунки з Притулою

Сергій Притула (Фото: facebook.com/serhiyprytula)

Після цього питання Сергій Притула втратив дар мови і почав повільно сповзати під свій капітанський місток. Пізніше він пояснив, що сховався спеціально.

"Я сховався, щоб Костя не дивився на мене, і по моїй реакції не зрозумів – так чи ні?" – сказав Сергій Притула.

Леся Нікітюк після такого питання жартома зробила вигляд, що падає в непритомність, так як вона повірила в слова гумористки про її стосунки з Притулою.

Так чи ні? Відома тернопільська гумористка розповіла про стосунки з Притулою

Тетяна Песик

Тернопільській артистці довелося відверто розповісти, що її пов'язує з Сергієм Притулою. Тетяна Песик пояснила, що колись в рамках проекту "Підйом" їй довелося розіграти Сергія Притулу і вона зіграла його колишню дівчину, але це була всього лише роль.

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