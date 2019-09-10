Притула взорвал сеть постом о "братстве" украинцев и россиян

Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Сергей Притула недоумевает, почему после 5,5 лет войны школьников по-прежнему учат, что "мышебратья"

Сергей Притула вызвал бурное обсуждение в сети недавней публикацией в Facebook на тему братства украинцев и россиян. Шоумен вычитал в учебнике своего сына по зарубежной литературе вопрос, который поставил его в ступор.

Артист рассказывает, что помогал сыну шесткласснику делать уроки - в школе проходили тему мифологии. Но в проверочных вопросах под текстом Сергей Притула увидел вопрос, в котором произведения из зарубежной литературы сравнивают с российскими и украинскими.

Авторы учебника вопросом "В каких украинских и российских сказках есть образы, похожие на образы из этих рассказов?" обобщили российскую и украинскую литературу, противопоставив ее зарубежной.

Притула возмутился сравнением украинцев и россиян в школьном учебнике (фото: facebook.com/serhiyprytula)

"И вот я не понимаю... Или это просто за 5,5 лет войны у меня так обострилось восприятие всего что связано с россией или подобный вопрос в учебнике для украинского школьника - это нормально?!" - задается вопросом артист, волонтер и общественный деятель.

Сергей Притула говорит, что подобные формулировки являются кусочком мозаики под названием "мышебратья". Будто бы у нас очень много общего, даже мифология. Кроме того артист подчеркивает, что по линии "словянскости" у нас гораздо больше общего с другими народами, чем с россиянами.

"Хотя учитывая славянскость, упомянутую в вопросе, к нам ближе и белорусы, и поляки, и словаки. Но нет, блин, нас и дальше сватают с любителями частушек в косоворотках", - резюмировал Притула.

Притула возмутился сравнением украинцев и россиян в школьном учебнике (скрин: facebook.com/serhiyprytula)

При этом пользователи сети разделились на два лагеря: первые поддержали Сергея, а вторые упрекают его в том, что он перегнул палку.

"Это у вас обостренные чувства. Все мы выросли на украинских и русских народных сказках (и мой сын 2000 года рождения тоже на них рос). А то, что менять программу нужно, так это да, нужно. Но останется зарубежная литература, где будут присутствовать произведения российских писателей", - возмутилась подписчица, видимо, не поняв сути обсуждения.

"Мир не отказался от немецких писателей после Первой и Второй мировых войн. Это как купить билет и не поехать, чтобы досадить кондуктору. Мы обделяем себя, а не давно умерших создателей", - высказала свое мнение пользователь.

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"Здесь было бы уместно сравнивать украинские сказки и сказки народов мира, среди которых и можно было бы говорить о российских. Лично я в чисто русских не росла, а дети и подавно. А вот несколько сборников сказок народов мира было", - поддержала шоумена комментатор.

"Конечно, это не норма. На уровне бессознательного работают с нашими детьми. У нас 6 класс был в прошлом году. Обращала внимание на подобное тоже остро. Корректировала самостоятельно ребенку", - согласилась еще один юзер.

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К слову, недавно Сергей Притула признался, как ласково его дома называет жена.

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