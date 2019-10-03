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Притула взорвал сеть постом о кипятильниках из РФ для украинских военных

STYLERЖизнь    03.10.2019 - 22:57
Притула взорвал сеть постом о кипятильниках из РФ для украинских военных
Сергей Притула (фото: РБК-Украина)

Сергей Притула резко высказался о "зраде" в магазине с товарами для военных

Сергей Притула поделился историей украинского военного, который обнаружил в "Военторге" в Одесской области, товары произведенные в России. Об этом телеведущий и волонтер рассказал на своей странице в Facebook.

Так, шоумен опубликовал фото кипятильника, который приехал в Украину из города Кизляр в Республике Дагестан (Российская Федерация). При этом продавец магазина совершенно спокойно отреагировал на замечания военного.

"Что нам поставляют, тем и торгуем", - ответили в "Военторге".

Притула взорвал сеть постом о кипятильниках из РФ для украинских военныхПритула взорвал сеть постом о кипятильниках из РФ для украинских военных

Притула возмущен товарами для военных из России (фото: facebook.com/serhiyprytula)

Стоит отметить, что военный магазин в селе Михайловка Саратского района Одесской области расположен на территории военной части. А на табличке с названием магазина стоит гриф Министерства обороны Украины.

Притула возмущен товарами для военных из России (фото: facebook.com/serhiyprytula)

"Было бы неплохо, чтобы кому-то крепко "напичкали", и чтобы кто-то объяснил бойцам какого черта происходит?! Извините за #зраду. Не мой стиль, но за ребят обидно", - резюмировал Притула.

Притула взорвал сеть постом о кипятильниках из РФ для украинских военных

Притула возмущен товарами для военных из России (скрин: facebook.com/serhiyprytula)

Пользователи сети также возмущены происходящим, но отмечают, что в Украине много товаров из Росии, и это замалчивается.

  • На самом деле огромное количество товаров, таких произведенных на россии, продаются в наших магазинах, то почему бы не в военных магазинах.
  • К сожалению... Подтверждаю. На Петровке (Почайной) подхожу на раскладки возле метро, ​​спрашиваю кипятильники. И мне прямым текстом говорят: есть украинские и эти, дагестанские. Конечно, купил украинский, потому что наш.
  • Прибыльный бизнес для некоторых, что делать. Надо еще лет 25 минимум до тех пор, пока российское станет действительно меньшинством.
  • Сергей, разве боец ​​не знает, куда запихнуть это изделие?

Притула взорвал сеть постом о кипятильниках из РФ для украинских военныхПритула взорвал сеть постом о кипятильниках из РФ для украинских военныхПритула взорвал сеть постом о кипятильниках из РФ для украинских военныхПритула взорвал сеть постом о кипятильниках из РФ для украинских военных

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