Неочевидні фактори, які впливають на здоров'я ясен у жінок. Ось що треба знати кожній українці

Здоров'я зубів і ротової порожнини сильно залежать від стану ясен. Тканини пародонту у жінок зазнають різного впливу на кожному з етапів життя і значну роль у цьому відіграють гормони.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію стоматологині Тетяни Вікович-Вдовенко в Instagram .

Період статевого дозрівання

"Під час статевого дозрівання збільшується рівень гормонів, таких як прогестерон і естроген, посилюючи кровообіг в яснах. Це може спричинити підвищення чутливості, посилити реакцію на будь-яке подразнення, включно з нальотом та залишками їжі. У цей період ясна можуть набрякати, червоніти, кровити і боліти", - пояснює лікарка.

Вона наголошує, що важливо при появі таких симптомів потрапити до стоматолога для можливого проведення професійної гігієни і корекції домашнього догляду за зубами.

Менструальні періоди

"Знову ж таки, через зміну гормонального фону, у деяких жінок, може виникати так званий "менструальний гінгівіт". Жінки з цим захворюванням можуть відчувати кровоточивість ясен, набряк також можуть виникати незначні виразки на внутрішній стороні щоки", - говорить Вікович-Вдовенко.

Менструальний гінгівіт зазвичай виникає безпосередньо перед менструацією у жінки та проходить після її початку. Якщо симптоми виникають, варто звертатись до стоматолога, який зможе призначити препарати для їх зменшення чи порекомендує лікування, якщо воно буде потрібним.

Період вагітності

"Гормональні зміни під час вагітності та посилення кровообігу можуть зробити жінок більш сприйнятливими до захворювань ясен. "Гінгівіт вагітних" теж може супроводжувати жінку в цей період. Проявляється набряком ясен, больовими відчуттями, кровоточивістю", - каже стоматологиня.

Вона додає, що деякі дослідження показали, що вагітні жінки, які мають захворювання пародонту, і не звертаються за лікуванням, можуть мати більшу ймовірність народження дитини значно раніше встановленого терміну.

"Хибною є думка, що лікувати зуби і ясна під час вагітності не можна чи не можна використовувати знеболення. Так, є періоди, в які краще уникати терапії, але, якщо є потреба в лікуванні, то його необхідно проводити, не чекаючи народження дитини", - пояснює Вікович-Вдовенко.

Період менопаузи та постменопаузи

"Жінки в період менопаузи або постменопаузи можуть відчувати зміни в ротовій порожнині. Можуть виникати сухість у роті, біль і печіння в тканинах ясен і зміну смаку, особливо солоного, перченого або кислого", - каже стоматологиня.

Також певні дослідження підтверджують, що у цей період починаються зміни в структурах кісткових, що може впливати і на прогресування пародонтиту.

"В період менопаузи і постменопаузи є важливими регулярні візити до стоматолога для спостереження за станом ясен, професійною гігієною і корекцією домашньої гігієни, в залежності від симптомів і потреб пацієнток", - говорить лікарка.