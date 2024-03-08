Неочевидные факторы, которые влияют на здоровье десен у женщин. Вот что надо знать каждой украинке

Здоровье зубов и полости рта сильно зависят от состояния десен. Ткани пародонта у женщин испытывают разное влияние на каждом из этапов жизни и значительную роль в этом играют гормоны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию стоматолога Татьяны Викович-Вдовенко в Instagram .

Период полового созревания

"Во время полового созревания увеличивается уровень гормонов, таких как прогестерон и эстроген, усиливая кровообращение в деснах. Это может вызвать повышение чувствительности, усилить реакцию на любое раздражение, включая налет и остатки пищи. В этот период десны могут отекать, краснеть, кровоточить и болеть", - объясняет врач.

Она отмечает, что важно при появлении таких симптомов попасть к стоматологу для возможного проведения профессиональной гигиены и коррекции домашнего ухода за зубами.

Менструальные периоды

"Опять же, из-за изменения гормонального фона, у некоторых женщин, может возникать так называемый "менструальный гингивит". Женщины с этим заболеванием могут ощущать кровоточивость десен, отек также могут возникать незначительные язвы на внутренней стороне щеки", - говорит Викович-Вдовенко.

Менструальный гингивит обычно возникает непосредственно перед менструацией у женщины и проходит после ее начала. Если симптомы возникают, следует обращаться к стоматологу, который сможет назначить препараты для их уменьшения или порекомендует лечение, если оно потребуется.

Период беременности

"Гормональные изменения во время беременности и увеличение кровотока могут сделать женщины более восприимчивыми к заболеваниям десен. "Гингивит беременных" тоже может сопровождать женщину в этот период. Проявляется он отеком десен, болевыми ощущениями, кровоточивостью", - говорит стоматолог.

Она добавляет, что некоторые исследования показали, что беременные женщины, имеющие заболевания пародонта, и не обращающиеся за лечением, могут иметь большую вероятность рождения ребенка значительно раньше установленного срока.

"Ошибочно мнение, что лечить зубы и десну во время беременности нельзя или нельзя использовать обезболивание. Да, есть периоды, в которые лучше избегать терапии, но, если есть потребность в лечении, то его необходимо проводить, не дожидаясь рождения ребенка", - объясняет Викович-Вдовенко.

Период менопаузы и постменопаузы

"Женщины в период менопаузы или постменопаузы могут испытывать изменения в полости рта. Они могут заметить сухость во рту, боль и жжение в тканях десен и изменение вкуса, особенно соленого, перченого или кислого", - говорит стоматолог.

Также определенные исследования подтверждают, что в этот период начинаются изменения в костных структурах, что может влиять и на прогрессирование пародонтита.

"В период менопаузы и постменопаузы важны регулярные визиты к стоматологу для наблюдения за состоянием десен, профессиональной гигиеной и коррекцией домашней гигиены, в зависимости от симптомов и потребностей пациенток", - говорит врач.