Стоматолог розповів, що станеться, якщо ви хоча б один раз не почистите зуби

Догляд за зубами важливий у будь-якому віці. Якщо рідко чистити зуби, або не чистити їх зовсім, вони рано чи пізно зіпсуються. Варто знати, що відбувається з зубами, коли ви їх не чистите.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Sun .

Максимальний час, коли можна не чистити зуби

Стоматолог Рона Ескандер розповіла, що максимальний час, протягом якого можна не чистити зуби, становить максимум 24 години.

Вона зазначила, що після цього моменту накопичення зубного нальоту стає значним, що збільшує ризик проблем із зубами.

Усі час від часу забувають почистити зуби, можливо, дозволяючи собі відпочити.

Лікар додала, що під час сну вироблення слини зменшується, завдяки чому бактерії розмножуються швидше.

"Чистка зубів перед сном допомагає видалити частинки їжі та бактерії, які можуть призвести до карієсу", - сказала Рона Ескандер.

Які проблеми можуть виникнути

Наліт на зубах

Варто знати, що зубний наліт накопичується протягом кількох годин. Тому нехтувати чищенням не можна.

За словами Ескандера, зубний наліт - це липка плівка бактерій, яка може призвести до карієсу та захворювань ясен.

"Приблизно через день без чищення зубів ви можете помітити нечітке відчуття на зубах, що вказує на накопичення нальоту", - додав він..

З часом може утворюватися зубний камінь - твердий зубний наліт, який може видалити лише професійний стоматолог.

Окрім чищення зубів, використання зубної нитки може допомогти захистити кожну частину зуба від нальоту.

В ідеалі використовувати зубну нитку слід раз на день. Вона видаляє частинки їжі та наліт між зубами, до яких неможливо потрапити під час чищення.

Неприємний запах з рота

Без м’ятно-свіжої зубної пасти може посилитися неприємний запах з рота.

Для того, щоб дізнатись, чи неприємно пахне з рота, стоматолог радить облизати внутрішню частину зап’ястя, дати висохнути, а потім понюхайте його.

Лікар додає, що дотримання належної гігієни ротової порожнини можуть допомогти запобігти неприємному запаху з рота.

Може змінитись колір зубів

Не пропускайте чищення зубів, оскільки плями можуть утворитися всього за день.

Доктор Ескхандер каже, що відсутність чищення зубів призводить до накопичення плям від їжі, напоїв і тютюну, що призводить до зміни кольору зубів.

"Як правило, швидке фарбування може виникнути під час їжі та напоїв, таких як червоне вино, кава, чай, ягоди та темні газовані напої", - зазначив лікар.

Значне фарбування стане помітним через кілька днів, тому регулярне чищення зубів може допомогти мінімізувати ці плями.

Захворювання ясен

Якщо ви регулярно пропускаєте чищення зубів, то виникне захворювання зубів.

Симптоми захворювання ясен можуть включати опухлі, червоні або хворі ясна, які кровоточать під час чищення щіткою.

Якщо ви відчуваєте будь-який із цих симптомів, важливо негайно звернутися до стоматолога, оскільки раннє втручання може запобігти прогресуванню захворювання ясен.