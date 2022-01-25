Только немудрые женщины требуют от мужчин делать эти вещи

В отношениях от женщин требуется много мудрости, чтобы сохранять баланс, эмоциональную близость, доверие и конечно же - любовь. Для этого требуется немало терпения и выдержки.

Всегда быть вместе

Это способ манипуляции, причем не очень умный. Женщины таким образом просто показывают свое собственничество. А зрелые и психически здоровые мужчины ненавидят, когда их лишают пространства.

Изменить внешность

Просьбы женщины изменить стиль одежды, прическу и так далее, очевидно, не то, что может укрепить вашу связь. Можно давать модные советы партнеру, но указывать ему, что и когда носить, как стричься - в корне неправильно.

Подарки

Не стоит просить и тем более требовать партнера дарить вам что-то, так как это происходит не от чистого сердца. Многие мужчины прогибаются под такими просьбами, но вряд ли они от этого счастливее.

Свадьба

Это еще хуже требования подарков. Если мужчина пока не готов сделать вам предложение, не нужно настаивать. Так вы сделаете только хуже. Да и созданная под натиском семья изначально обречена на провал.

Пароли от смартфона, соцсетей

У каждого человека должно быть хотя бы немного личного пространства. Более того, если нет даже минимального доверия, зачем вообще тогда встречаться или жить вместе...

Делать комплименты

Комплименты - это то, то должно исходить из глубин сердца и быть чем-то откровенным, а не наигранным. Если ваш мужчина не делает вам комплименты сам, подумайте, все ли в порядке в ваших отношениях.