Какими ласковыми словами можно называть любимого мужчину, чтобы его не обидеть и не унизить
Когда речь идет об уменьшительно-ласкательных прозвищах для девушки, тут все просто: зайка, малышка, бусинка, котенок, зая, бубочка... Но такие же милые имена давать мужчине может показаться унизительным, а ведь иногда так хочется подчеркнуть свои нежные чувства к любимому, при этом не уронив его маскулинность ниже плинтуса.
Так как же называть мужчину, чтобы не обидеть его и не унизить? Об этом пишет Wellnesso.
Вы можете об этом не догадываться, но мужчины тоже любят ушами. Но часто бывает, что ты мысленно называешь его самыми нежными словами, а вслух не можешь произнести ни одного...
А зря. Даже если вы живете не один год вместе, очень важно поддерживать такую эмоциональную связь. Милые прозвища добавят романтики и некую интимность в отношения.
Но когда отношения только начали развиваться, поиски милого прозвища для мужчины подобны хождению по минному полю. Один неверный шаг, и вместо нежных признаний ты наткнешься на обиду.
Как же назвать парня?
Начни с привычных: дорогой, любимый, родной или милый. А чтобы звучало не так официально, добавь "мой". В сочетании с нужной интонацией это даст потрясающий эффект.
Если же хотите перейти на нечто более ласкательное, вроде солнышко, малыш, котенок, на всякий случай переспросите у парня, нравится ли оно ему.
Вот несколько вариантов, как можно назвать парня:
Золотой, Милый, Необыкновенный, Родной, Любимый, Желанный, Ненаглядный, Нежный, Дорогой, Сладкий, Единственный, Волшебный, Котенок, Котик, Зайченок, Тигренок, Медвежонок, Дракончик, Львенок, Зай, Солнышко.
И конечно де помните, что всегда можно образовать производное от имени вашего парня. К примеру, Никита может легко стать Никитенком или Никитушкой.
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