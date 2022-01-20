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Какими ласковыми словами можно называть любимого мужчину, чтобы его не обидеть и не унизить

Новина українською →
Четверг 20 января 2022 18:50
Какими ласковыми словами можно называть любимого мужчину, чтобы его не обидеть и не унизить Фото: Какими ласковыми словами назвать любимого мужчину (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Когда речь идет об уменьшительно-ласкательных прозвищах для девушки, тут все просто: зайка, малышка, бусинка, котенок, зая, бубочка... Но такие же милые имена давать мужчине может показаться унизительным, а ведь иногда так хочется подчеркнуть свои нежные чувства к любимому, при этом не уронив его маскулинность ниже плинтуса.

Так как же называть мужчину, чтобы не обидеть его и не унизить? Об этом пишет Wellnesso.

Вы можете об этом не догадываться, но мужчины тоже любят ушами. Но часто бывает, что ты мысленно называешь его самыми нежными словами, а вслух не можешь произнести ни одного...

А зря. Даже если вы живете не один год вместе, очень важно поддерживать такую эмоциональную связь. Милые прозвища добавят романтики и некую интимность в отношения.

Но когда отношения только начали развиваться, поиски милого прозвища для мужчины подобны хождению по минному полю. Один неверный шаг, и вместо нежных признаний ты наткнешься на обиду.

Как же назвать парня?

Начни с привычных: дорогой, любимый, родной или милый. А чтобы звучало не так официально, добавь "мой". В сочетании с нужной интонацией это даст потрясающий эффект.

Если же хотите перейти на нечто более ласкательное, вроде солнышко, малыш, котенок, на всякий случай переспросите у парня, нравится ли оно ему.

Вот несколько вариантов, как можно назвать парня:

Золотой, Милый, Необыкновенный, Родной, Любимый, Желанный, Ненаглядный, Нежный, Дорогой, Сладкий, Единственный, Волшебный, Котенок, Котик, Зайченок, Тигренок, Медвежонок, Дракончик, Львенок, Зай, Солнышко.

И конечно де помните, что всегда можно образовать производное от имени вашего парня. К примеру, Никита может легко стать Никитенком или Никитушкой.

Ранее психологи рассказали, какие вещи нельзя делать, чтобы вас уважали как женщину.

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