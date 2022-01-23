Мужчина будет любить вас вечно, если он делает эти вещи для вас
Специалисты в сфере отношений рассказали девушкам, как ведет себя мужчина, который готов любить вас вечно.
Об этом пишет Cluber.
Он абсолютно вам предан
Он не старается избегать вас или тех обязательств, которые накладывают на не него отношения с вами. У вас нет никаких сомнений, что он хочет быть с вами, ведь он предан вашим отношениям на 100%.
Он поддержит вас несмотря ни на что
Ваш мужчина всегда готов оказать вам поддержку: он радуется вашим победам с вами, он подставляет плечо, когда вам хочется плакать. Если вы упали - он всегда поможет вам подняться.
Он не боится показаться уязвимым
Мужчина не боится открыться вам и показать свои слабые стороны. Он говорит вам о своих чувствах и не отгораживается от вас невидимой стеной.
Вы вместе растете как личности
За проведенное вместе время он стал более зрелым и изменился в лучшую сторону. И не потому что вы заставили его измениться, а потому что он сам решил стать лучше ради вас.
Он хочет, чтобы вы были счастливы
Принимая серьезные решения, он всегда учитывает, какие чувства это вызовет у вас. Ваш мужчина всегда стремится сделать так, чтобы вы были счастливы, и неважно, что для этого вам нужно делать.
Он заботится о вас
Он делает для вас то, о чем вам даже не приходится просить. Ведь он помнит ваши предпочтения и желания, он не игнорирует ваши чувства, всегда принимает их во внимание.
Он всегда готов к компромиссам
Если между вами произошла ссора, он всегда пытается найти компромисс. Ему не нравится ругаться, но когда ссора все же случается, вы двое быстро учитесь на своих ошибках и двигаетесь дальше.
Он не обращает внимания на других женщин
Когда рядом находятся другие женщины, он не обращает на них внимание: не рассматривает, не флиртует. Вы знаете, что всегда можете ему доверять.
Он замечает мельчайшие детали
Ваш мужчина замечает любые мелочи, которые могут сделать вас счастливыми. Когда вы что-то ему говорите, он запоминает, а потом воплощает это в реальность.
Он дает лучшие советы
Когда вы нуждаетесь в совете, он готов высказать свою точку зрения, даже если она отличается от вашей. При этом он не давит на вас, но в то же время сохраняет собственное "я".
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