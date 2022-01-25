Тільки немудрі жінки вимагають від чоловіків робити ці речі

У стосунках від жінок потрібно багато мудрості, щоб зберігати баланс, емоційну близькість, довіру і звичайно ж - любов. Для цього потрібно чимало терпіння і витримки.

Завжди бути разом

Це спосіб маніпуляції, причому не дуже розумний. Жінки таким чином просто показують своє власництво. А зрілі і психічно здорові чоловіки ненавидять, коли їх позбавляють простору.

Змінити зовнішність

Прохання жінки змінити стиль одягу, зачіску і так далі, очевидно, не те, що може зміцнити ваш зв'язок. Можна давати модні поради партнеру, але вказувати йому, що і коли носити, як стригтися - в корені неправильно.

Подарунки

Не варто просити і тим більше вимагати партнера дарувати вам щось, так як це відбувається не від чистого серця. Багато чоловіків прогинаються під такими проханнями, але навряд чи вони від цього щасливіше.

Весілля

Це ще гірше вимоги подарунків. Якщо чоловік поки не готовий зробити вам пропозицію, не потрібно наполягати. Так ви зробите тільки гірше. Та й створена під натиском сім'я від початку приречена на провал.

Паролі від смартфона, соцмереж

У кожної людини має бути хоча б трохи особистого простору. Більш того, якщо немає навіть мінімальної довіри, навіщо взагалі тоді зустрічатися або жити разом...

Робити компліменти

Компліменти - це те, то має виходити з глибин серця і бути чимось відвертим, а не награним. Якщо ваш чоловік не робить вам компліменти сам, подумайте, чи все в порядку в ваших відносинах.