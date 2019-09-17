Немного обиделся: Супрун призналась, почему не нашла общий язык с Комаровским

Уляна Супрун рассказала, почему не нашла общий язык с Евгением Комаровским. По словам бывшей и.о. главы Минздрава, между ними возник "языковой конфликт". Об этом экс-чиновница рассказала в интервью "Украинской правде. Жизнь".

По словам Супрун, с Комаровским она встречалась только один раз, когда она только возглавила МОЗ.

На конференции педиатров доктор Комаровский беседовал с ней и еще одним врачом из Европейской ассоциации педиатров на русском языке. При этом Супрун просила перейти или на украинский, или на английский.

"Я не говорю по-русски и не хочу. Могу понимать его, но не изучала. И мы в Украине, я исполняющая обязанности министра, официальный язык в Украине - украинский", - рассказала она.

Фото: Супрун рассказала о языковом конфликте с Комаровским (РБК-Украина)

После предложения Супрун Комаровский "немного обиделся". В итоге он продолжил разговаривать на русском, а она с другим врачом - на английском.

При этом в ходе самой беседы было взаимопонимание, обсуждали проблемы, которые ни у кого не вызывали сомнений, говорили о том, как сотрудничать с педиатрами и как они смогут помочь.

Супрун подчеркнула, что других "конфликтных" моментов не было.

Фото: Супрун рассказала о языковом конфликте с Комаровским (РБК-Украина)

Также экс-руководительница Минздрава высказала мнение, что Комаровский надеялся быть советником, но его не взяли.

"Есть люди, которые хотят пиариться на чем-то.. Но у нас не было медийных людей в команде. Не было, чтобы мы взяли вместо него другого", - отметила Супрун.

Она рассказала, что Комаровский упрекал команду Супрун в том, что она не привлекает достаточное количество украинских врачей-лидеров.

Фото: Комаровский надеялся быть советником в Минздраве (РБК-Украина)

"Мы их не привлекали, потому что они были в феодальной системе, были те, которые зарабатывали нечестно", - сказала бывшая чиновница и подчеркнула, что Комаровского к таким персонажам не относит.

"Он уже не практикующий врач, имеет свое медиа, ориентированное на русскоязычный рынок, на Беларусь, страны Средней Азии", - добавила она.

Напомним, что новым министром здравоохранения Украины 29 августа была назначена 39-летняя Зоряна Скалецкая (Черненко).

К слову, ранее Супрун рассказала, что после отставки никуда не исчезает и будет дальше работать над реформацией системы здравоохранения.