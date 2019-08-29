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Мне стыдно: обматеривший Супрун нардеп объяснил свое поведение (видео)

STYLERЖизнь    29.08.2019 - 21:12
Мне стыдно: обматеривший Супрун нардеп объяснил свое поведение (видео)
Фото: Михаил Радуцкий (facebook.com mihail.radutsky)

Депутат от "Слуги народа" и директор фирмы "Борис" прокомментировал свою смс-ку

Депутат от партии "Слуга народа" и советник президента Владимира Зеленского Михаил Радуцкий объяснил, что он имел ввиду в смс-ке, которую он написал на заседании 29 августа в Верховной Раде. По его словам, ему за маты стыдно, а за перписку - нет. Об этом нардеп сообщил в комментарии "Украинской правде".

Журналист издания в кулуарах спросил у Радуцкого, не стыдно ли ему за свою переписку.

"Мне стыдно за слова, а не переписку, потому что это моя личная переписка с моим личным другом. Это первое", – сказал нардеп.

Депутат отметил, что ранее в Украине его упрекали за поддержку Супрун.

"Второе. В течение трех суток, 24 часа в сутки меня обвиняло пол страны, что я поддерживаю назначение Уляны Супрун. Но я написал о другом человеке. Об этом я написал, но в той форме, в которой был задан вопрос", – добавил Радуцкий.

Такие слова публично говорить нельзя, согласился нардеп. Также он признал, что нужно сдерживаться. Михаил Радуцкий уточнил, что к Супрун он относится с глубоким уважением, но он будет "продвигать" Черненко.

Видео: Михаил Радуцкий (YouTube/Украинская правда)

Как мы ранее писали, во время заседания Верховной Рады 9 созыва 29 августа новоиспеченный нардеп от партии "Слуга народа", а также советник Владимира Зеленского Михаил Радуцкий попался на жестких нецензурных высказываниях в своей переписке.

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