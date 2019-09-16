Угрожали в смс: Супрун рассказала о нападениях на нее с мужем

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Уляна Супрун рассказала об избиение своего мужа "людьми Амосова"

Уляна Супрун - бывшая и.о министра здравоохранения рассказала, как на нее с мужем два раза напали во время ее работы в Минздраве. Об этом экс-глава министерства рассказала в интервью "Украинской правде". Супрун сообщила, что ее с супругом побили из-за смены ректоров в медицинских университетах.

По словам эксперта, это произошло после увольнения Екатерины Амосовой с должности ректора медуниверситета Богомольца. Нападения происходили два раза.

"После того, как Екатерину Амосову уволили, я, три министра и премьер получили смс-ки с угрозами за то, что не вернули ее на должность. Мой муж получал такие смс–ки. На нас напали несколько людей, моего мужа физически избили... Когда мы пошли в СБУ и об этом рассказали, нам сказали, что это люди мужа Амосовой и в СБУ уже знают, как они работают. Что банде молодых людей доплачивают за то, что они так ходят и на кого-то "случайно" нападают", - рассказала Супрун.

Фото: Уляна Супрун (life.pravda.com.ua)

По словам Уляны им даже хотели дать охрану, но они с мужем отказались.

"Это ограничивает нас, поэтому мы говорили: "Нет". Это их цель – запугать. Марко знает, что вместо того, чтобы это меня запугало, я более упорно это делала. Потому что это неправильно, как они ведут себя с людьми", - сказала Уляна.

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