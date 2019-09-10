ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Вам понравится: Супрун рассказала, как "подколола" Зеленского

STYLERЖизнь    10.09.2019 - 08:42
Вам понравится: Супрун рассказала, как "подколола" Зеленского
Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Уляна Супрун сообщила, как представилась на первой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским

Уляна Супрун, которая ранее исполняла обязанности министра здравоохранения, но подала в отставку, рассказала о своей первой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом забавном эпизоде рассказала в своем Telegram-канале известная журналистка Соня Кошкина. Также она анонсировала интервью с Супрун, которое скоро выйдет в СМИ.

По словам Супрун, президенту она впервые представилась, как "Доктор Смерть", но этим она хотела сказать про смерть советской медицины.

Кошкина вспомнила, что Зеленский неоднократно хамил Супрун, на что эксперт рассказала ей забавную историю.

"В самом начале его президентства у нас состоялась встреча - мы с командой презентовали ему изменения, уже движимые: рассказывали, объясняли и тому подобное. Также присутствовали Богдан, Гончарук (тогда еще в статусе заместителя ОП), Шефир, другие. Так вот, заходя на эту встречу, Зеленский здоровался с каждым лично - за руку. Подходит ко мне, протягивает руку навстречу, говорит: "Я - Владимир Зеленский". "А я - доктор Смерть", - отвечаю", - процитировала диалог Кошкина.

Вам понравится: Супрун рассказала, как &quot;подколола&quot; ЗеленскогоУляна Супрун попрощалась с украинцами (facebook.com/ulanasuprun)

Как мы ранее сообщали, "Квартал 95" растрогал до слез песней об украинских пленных (видео).

Читайте также, как Супрун рассказала о состоянии украинских пленных.

У Зеленского рассказали, каким тоном президент говорит с Путиным Известное французское издание "перенесло" Киев в Россию: подробности скандала
Новости Украины Владимир ЗеленскийУльяна Супрун
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь