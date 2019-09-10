Вам понравится: Супрун рассказала, как "подколола" Зеленского

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Уляна Супрун сообщила, как представилась на первой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским

Уляна Супрун, которая ранее исполняла обязанности министра здравоохранения, но подала в отставку, рассказала о своей первой встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом забавном эпизоде рассказала в своем Telegram-канале известная журналистка Соня Кошкина. Также она анонсировала интервью с Супрун, которое скоро выйдет в СМИ.

По словам Супрун, президенту она впервые представилась, как "Доктор Смерть", но этим она хотела сказать про смерть советской медицины.

Кошкина вспомнила, что Зеленский неоднократно хамил Супрун, на что эксперт рассказала ей забавную историю.

"В самом начале его президентства у нас состоялась встреча - мы с командой презентовали ему изменения, уже движимые: рассказывали, объясняли и тому подобное. Также присутствовали Богдан, Гончарук (тогда еще в статусе заместителя ОП), Шефир, другие. Так вот, заходя на эту встречу, Зеленский здоровался с каждым лично - за руку. Подходит ко мне, протягивает руку навстречу, говорит: "Я - Владимир Зеленский". "А я - доктор Смерть", - отвечаю", - процитировала диалог Кошкина.

Уляна Супрун попрощалась с украинцами (facebook.com/ulanasuprun)

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