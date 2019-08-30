Новый Кабмин: кого "Слуга народа" назначила в правительство Алексея Гончарука

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

В первый же день работы новой Верховной рады Украина получила и новый состав Кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком. Это правительство намного меньше предыдущего – 17 членов Кабмина против 25 в Кабмине Владимира Гройсмана. Функции ряда министерств были объединены, также вместо шести вице-премьеров будет только два.

Это правительство выглядит гораздо моложе, чем прошлое, но два человека сохранили свои кресла: министр финансов Оксана Маркарова и министр внутренних дел Арсен Аваков. Это точь-в-точь совпало с прогнозом, который накануне голосования дал олигарх Игорь Коломойский.

По информации РБК-Украина, Офис президента играл определяющую роль в подборе кадров в новое правительство, кандидатов собеседовал лично Владимир Зеленский.

За новый Кабмин проголосовали только представители "Слуги народа" и депутатской группы "За будущее", а также некоторые внефракционные, четыре оппозиционные фракции не дали ни одного голоса. О том, кто вошел в состав нового правительства – в материале РБК-Украина.

Алексей Гончарук, премьер-министр

35-летний Гончарук стал самым молодым премьером в истории Украины. Он профессиональный юрист, сооснователь компании "Constructive Lawyers". На выборах 2014 года возглавил список партии "Сила людей", набравшей лишь 0,1% голосов. Во втором послереволюционном Кабмине он стал советником скандального министра экологии Игоря Шевченко.

В 2015 году Гончарук стал руководителем BRDO – Офиса эффективного регулирования, призванного улучшить качество государственного управления. Основать эту структуру и получить под нее западное финансирование Гончаруку помог экс-министр экономики Айварас Абромавичус. Некоторые новые члены правительства также являются выходцами из BRDO.

В 2018 году Гончарук был одним из создателей либерального проекта "Люди важны", который был фактически ликвидирован перед досрочными выборами в Раду.

К тому моменту будущий премьер уже работал заместителем главы Офиса президента Зеленского Андрея Богдана. По неофициальной информации, с Богданом его познакомил новоназначенный министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. Гончарук быстро сработался с главой ОП, именно Богдан считается главным лоббистом Гончарука на премьерскую должность.

Арсен Аваков, министр внутренних дел

Аваков – один из двух членов предыдущего Кабмина, оставшихся на своей должности. Пост главы МВД Аваков бессменно занимает еще с зимы 2014 года. Его потенциальное назначение в Кабмин Гончарука стало самым конфликтным вопросом при формировании состава правительства.

Пока активисты в среду вечером проводили акцию протеста против Авакова под зданием Офиса президента, его кандидатуру бурно обсуждали на заседании фракции "Слуги народа". По информации РБК-Украина, против его выдвижения выступила значительная часть депутатов президентской силы, мотивируя это неоднозначной репутацией Авакова и тем, что он по умолчанию принадлежит к "старым лицам" во власти. Звучало также предложение голосовать за его кандидатуру отдельно от общего списка министров, внесенных новым премьером.

Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

В ответ офис президента и лично Зеленский убеждали своих нардепов в том, что кроме Авакова на данный момент нет другого кандидата на пост главы МВД, который мог бы справиться с этой огромной силовой структурой. Предложение провести отдельное голосование за Авакова также было отклонено.

Как рассказал журналистам глава фракции СН Давид Арахамия, сохранение Авакова на посту обусловлено "национальной безопасностью" и якобы он будет "переходным министром" на период примерно в полгода "под персональную ответственность президента". Но, по информации издания, альтернативных кандидатов на министра внутренних дел в Офисе президента и "Слуге народа" всерьез даже не искали.

Оксана Маркарова, министр финансов

Министром финансов в новом правительстве стала Оксана Маркарова. В Кабмине Владимира Гройсмана она занимала аналогичную должность с ноября прошлого года, но фактически руководила Минфином с июня, когда парламент отправил в отставку Александра Данилюка, нынешнего секретаря СНБО.

В министерстве Маркарова работает с 2015 года. То, что она остается в правительстве, упрощает новому премьеру и президенту как минимум две задачи – переговоры с Международным валютным фондом и принятия государственного бюджета на следующий год. Новому министру явно было бы непросто с ходу вникнуть в эти вопросы, тогда как Маркарова хорошо знакома западным кредиторам.

Оксана Маркарова (УНИАН)

Маркарову называли близкой к премьеру Владимиру Гройсману, и многие ожидали, что она пойдет на досрочные выборы в Раду по списку его партии "Украинская стратегия". Но, по информации РБК-Украина, незадолго после президентских выборов она нашла общий язык с командой Зеленского, от которой, как уверяют источники издания, якобы получила гарантию продолжения своей карьеры в правительстве. Именно поэтому в Офисе президента не рассматривали других кандидатов на позицию в Минфин.

Алексей Оржель, министр энергетики и экологии

Главой объединенного Министерства энергетики и экологии стал 16-й номер из списка "Слуги народа" Алексей Оржель. В его профайле на партийном сайте указано, что Оржель работал в Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики, а с 2014 года – в бизнесе.

Кроме того, до последнего времени он был главой Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, соучредителем которой является киевский бизнесмен Игорь Тынный. Оржель также работал в Офисе эффективного регулирования (BRDO), где курировал тему "зеленой энергетики", под руководством новоиспеченного премьер-министра Алексея Гончарука.

Алексей Оржель (УНИАН)

Но, по информации РБК-Украина, до последнего времени Гончарук планировал внести на позицию главы энергетического министерства Всеволода Ковальчука, и.о. главы компании "Укрэнерго". "Кандидатура Оржеля появилась менее чем за сутки до назначения. Гончарук изменил свое решение под влиянием ОП и президента", – сказал изданию собеседник, знакомый с ходом отбора кандидатов в правительство.

Вадим Пристайко, министр иностранных дел

Вадим Пристайко с 1997 года последовательно поднимался по карьерной лестнице дипломатической службы, начиная с заведующего отделом стран Азии в министерстве иностранных дел. Пристайко также работал заместителем главы украинской дипмиссии в США, послом Украины в Канаде, заместителем министра иностранных дел Павла Климкина. И потому в какой-то мере его также можно назвать представителем старой власти. В 2017 году он стал главой миссии Украины при НАТО. А после победы Зеленского Пристайко был назначен заместителем главы Офиса президента.

Пристайко изначально был единственным кандидатом на пост главы МИД от Зеленского, но не был назначен, поскольку в прошлом созыве ВР не хватило голосов даже за увольнение его предшественника.

Вадим Пристайко (Виталий Носач, РБК-Украина)

Дмитрий Кулеба, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Кулеба – еще один кадровый дипломат в новом Кабмине. С 2003 года работал в структуре МИД, также в представительстве Украины при ОБСЕ. После Революции достоинства стал послом по особым поручениям, с 2016 года – представителем Украине в Совете Европы. Кулеба активно занимается вопросами информационной войны и противодействия фейкам, в этом году презентовал свою книгу по данной тематике.

Андрей Загороднюк, министр обороны

Загороднюк – предприниматель-нефтяник с дипломом Оксфордского университета. Его компания Discovery Drilling Equipment поставляет буровые установки в различные страны мира, согласно ее официальному сайту, они используются и в России.

С 2015 по 2017 год в составе т.н. "волонтерского десанта", куда входил и нынешний глава фракции СН Давид Арахамия, Загороднюк возглавлял проектный офис реформ при Минобороны. Параллельно вместе с другими волонтерами он поставлял печки и противокумулятивные экраны для бойцов АТО. После победы Зеленского на выборах Загороднюк стал его внештатным советником, после вошел в наблюдательный совет "Укроборонпрома".

По словам Арахамии, на первых порах Загороднюку будет помогать бывший глава Минобороны Степан Полторак, очевидно, в качестве советника.

Андрей Загороднюк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства

Главным по экономике в Украине станет Тимофей Милованов. Его назначили главой объединенного министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ликвидировав при этом Министерство аграрной политики и продовольствия. По большому счету, обновленный МЭРТ станет гораздо более влиятельным ведомством, переняв под свое управление не только политику в аграрной сфере, но и подчиненные МинАПК предприятия. К тому же теперь новое ведомство станет ответственным за проведение столь непопулярной у населения земельной реформы.

Тимофей Милованов (facebook.com KyivSchoolOfEconomics)

В Украине у Милованова репутация опытного экономиста с прозападными либеральными взглядами. Он является почетным президентом Киевской школы экономики, но в последнее время более известен общественности, как лектор для депутатов от "Слуги народа" в Трускавце. Кроме того, до сих пор он остается заместителем главы Совета НБУ – контролирующего органа в Нацбанке.

Михаил Федоров, вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации

28-летний IT-предприниматель Федоров, очевидно, стал самым молодым членом Кабинета министров за всю историю Украины. В предвыборном штабе Зеленского он руководил диджитал-направлением, и успешная кампания в соцсетях в итоге стала одним из факторов его уверенной победы.

После выборов он стал советником Зеленского, но рассказывал журналистам, что не собирается профессионально заниматься политикой. При этом Федоров еще в 2014 году баллотировался в парламент по спискам заведомо непроходной партии "5.10", на нынешних выборах получил шестой номер в списке "Слуги народа".

Михаил Федоров (president.gov.ua)

Владислав Криклий, министр инфраструктуры

Криклий пришел во власть в 2014 году, став советником главы МВД Арсена Авакова. После он занимался ликвидацией Госавтоинспекции, с 2015 года возглавил главный сервисный центр МВД и занимался развитием сети этих центров по Украине.

Источники РБК-Украина называли Криклия кандидатом на пост главы комитета по инфраструктуре в нынешнем созыве Рады, но в итоге он будет заниматься этой тематикой в качестве профильного министра.

Владислав Криклий (facebook.com vladyslav.kryklii)

Алена Бабак, министр развития общин и территорий

Бабак – единственный депутат прошлого созыва Рады, который занял пост в новом правительстве. В парламент прошлого созыва она прошла по спискам "Самопомощи", была заместителем главы комитета по вопросам строительства и ЖКХ.

Еще в 2017 году Бабак решила сложить мандат депутата, но парламент за это решение так и не проголосовал. В последних парламентских выборах участия она не принимала.

Алена Бабак (samopomich.ua)

Анна Новосад, министр образования и науки

Новосад – еще один молодой министр в новом правительстве, ей недавно исполнилось 29 лет. В МОН она пришла сразу после Революции достоинства, была советницей экс-министра Сергея Квита, после возглавила директората стратегического планирования и европейской интеграции министерства.

Очевидно, на новой должности она будет продолжать курс своей предшественницы Лилии Гриневич, которая в своем Facebook уже позитивно оценила это назначение и пообещала Новосад свою поддержку.

Анна Новосад (facebook.com anja.novosad)

Зоряна Скалецкая (Черненко), министр здравоохранения

Интрига с назначением нового министра здравоохранения сохранялась до последнего дня. Изначально на эту должность планировалось назначить главу Национальной службы здоровья Олега Петренко, но тот сам отказался от должности.

СМИ сообщали о том, что вместо него рассматривали кандидатуру экс-губернатора Одесской области Максима Степанова, но в итоге министром стала Зоряна Скалецкая (Черненко), бывшая жена экс-нардепа от БПП Александра Черненко.

Зоряна Скалецкая (УНИАН)

Юрист по образованию Скалецкая была экспертом "Реанимационного пакета реформ" по вопросам медреформы и в целом поддерживала курс Ульяны Супрун. С ней был связан один из главных скандалов первого дня работы Рады – нардеп от СН и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, которому также прочили пост главы Минздрава, в переписке назвал Скалецкую "своим человеком".

Владимир Бородянский, министр культуры, молодежи и спорта

Опытный медиаменеджер и многолетний руководитель принадлежащего олигарху Виктору Пинчуку телеканала СТБ Владимир Бородянский ушел с телевидения в декабре 2018 года, в конце июля был назначен внештатным советником Зеленского.

Подразумевалось, что он может возглавить "гуманитарное" министерство, которое бы объединило функции Минкультуры, Минмолодежи и спорта и Мининформполитики. Но в итоге Бородянский будет заниматься только вопросами культуры, молодежи и спорта. Ранее Бородянский публично поддерживал запрет на трансляцию в Украине российского культурного продукта.

Владимир Бородянский (facebook.com borodyanskiy)

Оксана Коляда, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

В структуре нового Кабмина будут объединены министерство по вопросам оккупированных территорий и министерство по вопросам ветеранов. Ликвидация последнего вызывала протесты в ветеранском сообществе. Объединенное министерство возглавила Оксана Коляда, которая в довоенное время делала карьеру в структуре МВД. С 2015 года перешла в Министерство обороны, возглавляла там управление коммуникации, проходила службу в ВСУ и три месяца была замкомандующего АТО. В марте этого года Коляда стала заместителем главы новосозданного министерства ветеранов.

Оксана Коляда (facebook.com)

Юлия Соколовская, министр социальной политики

Вместо Андрея Ревы главой министерства социальной политики станет Юлия Соколовская, о которой крайне мало публичной информации. Три года назад она занимала должность директора департамента расходов бюджета социальной сферы Минфина, после чего возглавляла департамент по вопросам стратегического планирования и координации государственной политики Секретариата Кабмина.

К слову, если имена многих кандидатов в министры были известны если не за несколько недель, то хотя бы за несколько дней до назначения, тогда как ее фамилия попала в СМИ лишь за считаные часы до голосования в Раде. Тем не менее, по информации РБК-Украина, ее назначение не было спонтанным.

Юлия Соколовская (facebook.comgovcommsschoo)

В министерство она придет со своей командой из пяти человек, которые, вероятно, станут ее заместителями. По словам собеседников РБК-Украина в СН, Соколовская последнее время активно работала в стратегических группах вместе с депутатами "Слуги народа" и якобы имеет конкретные планы по реформе сектора социальных расходов.

​​​​​​Дмитрий Дубилет, министр Кабинета министров

Министром Кабмина стал Дмитрий Дубилет, IT-директор ПриватБанка до его национализации. Его отец Александр Дубилет был главой правления в финучреждении, когда банк принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Работая в бизнесе, Дубилет с 2015 года также занимался развитием портала электронных госуслуг iGov. После ухода из ПриватБанка Дубилет-младший, среди прочего, стал соучредителем "мобильного банка" monobank вместе с экс-топ менеджером "Привата" Олегом Гороховским. А последние несколько месяцев он был советником и.о. главы СБУ Ивана Баканова.

Как пояснял сам Дубилет, в СБУ его "пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине". При этом тогда он уверял, что "не пошел в политику" и продолжает заниматься monobank.

Дмитрий Дубилет (facebook.com dubilet)

Денис Малюська, министр юстиции

Министром юстиции стал Денис Малюська – еще один выходец из "Слуги народа". Он также работал с Гончаруком в рамках BRDO. На сайте СН он указан как специалист в сфере регулирования предпринимательской деятельности, судебных споров и государственного управления.У него юридическое образование, в том числе полученное в Лондонском университете.

Из официальной биографии Малюськи известно, что он работал в структурах группы Всемирного банка/Международной финансовой корпорации, оказывал техническую помощь правительствам в Украине, Беларуси и странах Центральной Азии.