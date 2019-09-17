Трохи образився: Супрун зізналася, чому не знайшла спільну мову з Комаровським

Уляна Супрун розповіла, чому не знайшла спільну мову з Євгеном Комаровським. За словами колишній в.о. глави МОЗ, між ними виник "мовний конфлікт". Про це екс-чиновниця розповіла в інтерв'ю "Українській правді. Життя".

За словами Супрун, із Комаровським вона зустрічалася лише один раз, коли вона очолила МОЗ.

На конференції педіатрів доктор Комаровський розмовляв з нею і ще одним лікарем з Європейської асоціації педіатрів російською мовою. При цьому Супрун просила перейти або на українську, або на англійську.

"Я не розмовляю російською і не хочу. Можу розуміти її, але не вивчала. І ми в Україні, я виконуюча обов'язки міністра, офіційна мова в Україні - українська", - розповіла вона.

Фото: Супрун розповіла про мовний конфлікт із Комаровським (РБК-Україна)

Після пропозиції Супрун Комаровський "трохи образився". У підсумку він продовжив розмовляти російською, а вона з іншим лікарем - англійською.

При цьому в ході самої бесіди було взаєморозуміння, обговорювали проблеми, які ані в кого не викликали сумнівів, говорили про те, як співпрацювати з педіатрами і як вони зможуть допомогти.

Супрун наголосила, що інших "конфліктних" моментів не було.

Фото: Супрун розповіла про мовний конфлікт із Комаровським (РБК-Україна)

Також екс-керівниця МОЗ висловила думку, що Комаровський сподівався бути радником, але його не взяли.

"Є люди, які хочуть піаритися на чомусь.. Але у нас не було медійних людей в команді. Не було, що що ми взяли замість нього когось іншого", - зазначила Супрун.

Вона розповіла, що Комаровський дорікав команді Супрун в тому, що вона не залучає достатню кількість українських лікарів-лідерів.

Фото: Комаровський сподівався бути радником у МОЗ (РБК-Україна)

"Ми їх не залучали, тому що вони були у феодальній системі, були ті, які заробляли нечесно", - сказала колишня чиновниця та наголосила, що Комаровського до таких персонажів не відносить.

"Він вже не практикуючий лікар, має своє медіа, орієнтоване на російськомовний ринок, на Білорусь, країни Середньої Азії, - додала вона.

Нагадаємо, що новим міністром охорони здоров'я України від 29 серпня була призначена 39-річна Зоряна Скалецька (Черненко).

До речі, раніше Супрун розповіла, що після відставки нікуди не зникає і буде далі працювати над реформуванням системи охорони здоров'я.