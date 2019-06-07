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У нее дорогие костюмы: MARUV раскрыла стоимость кокошников Поляковой

STYLERЖизнь    07.06.2019 - 16:20
У нее дорогие костюмы: MARUV раскрыла стоимость кокошников Поляковой
MARUV рассекретила цену кокошников Поляковой (Коллаж РБК-Украина)

Артистка призналась, сколько стоит самый дорогой ее костюм

MARUV, известная украинская исполнительница, которая недавно высказалась о предстоящих парламентских выборах, рассекретила цены, которые Оля Полякова тратит на свои сценические костюмы. Об этом она поговорила с ведущим в передаче "Слава+" на "Люкс ФМ".

MARUV призналась, что за свои собственные костюмы она платит немного и часто для ее сценических образов вещи приобретаются в аутлетах и даже в секонд-хендах. Для себя и своего балета она шьет новые костюмы в среднем два раза в месяц. Самым дорогим ее костюмом стал образ для клипа Focus on me, который она представила в финале Нацотбора на Евровидение. Стоимость этого костюма – 15 тысяч гривен.

У нее дорогие костюмы: MARUV раскрыла стоимость кокошников Поляковой

MARUV рассказала, сколько тратит на костюмы (скриншот)

Она отметила, что не понимает, как артисты зарабатывают деньги, так как большая часть заработка уходит на шоу, сценические костюмы и клипы, а реальные деньги начинают приходить только после 4-5 лет на сцене.

В качестве примера MARUV привела Олю Полякову и рассказала, сколько стоят ее сценические костюмы.

"Я не знаю, как зарабатывает Оля Полякова, у нее сложные и дорогие костюмы. Она делает себе головные уборы у Леси Патоки. Она одна из самых дорогих дизайнеров. Один головной убор у нее стоит несколько тысяч долларов, а то и больше. У нее постоянно парики, а парик из натуральных волос стоит от 1,5 тысячи долларов до 4. Это столько денег и вложений просто в один образ, чтобы выйти на сцену", - рассказала артистка.

MARUV рассказала о сценических костюмах Поляковой (YouTube/Люкс ФМ)

Напомним, ранее мы писали о том, что Оля Полякова и MARUV померялись длинными ножками.

А также рассказывали о том, что MARUV призналась, почему ждет парламентские выборы в Украине. 

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