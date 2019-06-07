У нее дорогие костюмы: MARUV раскрыла стоимость кокошников Поляковой

MARUV рассекретила цену кокошников Поляковой (Коллаж РБК-Украина)

Артистка призналась, сколько стоит самый дорогой ее костюм

MARUV, известная украинская исполнительница, которая недавно высказалась о предстоящих парламентских выборах, рассекретила цены, которые Оля Полякова тратит на свои сценические костюмы. Об этом она поговорила с ведущим в передаче "Слава+" на "Люкс ФМ".

MARUV призналась, что за свои собственные костюмы она платит немного и часто для ее сценических образов вещи приобретаются в аутлетах и даже в секонд-хендах. Для себя и своего балета она шьет новые костюмы в среднем два раза в месяц. Самым дорогим ее костюмом стал образ для клипа Focus on me, который она представила в финале Нацотбора на Евровидение. Стоимость этого костюма – 15 тысяч гривен.

MARUV рассказала, сколько тратит на костюмы (скриншот)

Она отметила, что не понимает, как артисты зарабатывают деньги, так как большая часть заработка уходит на шоу, сценические костюмы и клипы, а реальные деньги начинают приходить только после 4-5 лет на сцене.

В качестве примера MARUV привела Олю Полякову и рассказала, сколько стоят ее сценические костюмы.

"Я не знаю, как зарабатывает Оля Полякова, у нее сложные и дорогие костюмы. Она делает себе головные уборы у Леси Патоки. Она одна из самых дорогих дизайнеров. Один головной убор у нее стоит несколько тысяч долларов, а то и больше. У нее постоянно парики, а парик из натуральных волос стоит от 1,5 тысячи долларов до 4. Это столько денег и вложений просто в один образ, чтобы выйти на сцену", - рассказала артистка.

MARUV рассказала о сценических костюмах Поляковой (YouTube/Люкс ФМ)

Напомним, ранее мы писали о том, что Оля Полякова и MARUV померялись длинными ножками.

А также рассказывали о том, что MARUV призналась, почему ждет парламентские выборы в Украине.