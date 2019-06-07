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У неї дорогі костюми: MARUV розкрила вартість кокошників Полякової

STYLERЖиття    07.06.2019 - 16:20
У неї дорогі костюми: MARUV розкрила вартість кокошників Полякової
MARUV розсекретила ціну кокошників Полякової (Колаж РБК-Україна)

Артистка зізналася, скільки коштує її найдорожчий костюм

MARUV, відома українська виконавиця, яка нещодавно висловилася про майбутні парламентські вибори, розсекретила ціни, які Оля Полякова витрачає на свої сценічні костюми. Про це вона поговорила з ведучим передачі "Слава+" на "Люкс ФМ".

MARUV зізналася, що за свої власні костюми вона платить небагато і часто для її сценічних образів речі купуються в аутлетах і навіть в секонд-хендах. Для себе і свого балету вона шиє нові костюми в середньому два рази на місяць. Найдорожчим її костюмом став образ для кліпу Focus on me, який вона представила у фіналі Нацвідбору на Євробачення. Вартість цього костюма – 15 тисяч гривень.

У неї дорогі костюми: MARUV розкрила вартість кокошників Полякової

MARUV розповіла, скільки витрачає на костюми (скріншот)

Вона зазначила, що не розуміє, як артисти заробляють гроші, так як більша частина заробітку йде на шоу, сценічні костюми та кліпи, а реальні гроші починають приходити тільки після 4-5 років на сцені.

В якості прикладу MARUV призвела Олю Полякову і розповіла, скільки коштують її сценічні костюми.

"Я не знаю, як заробляє Оля Полякова, у неї складні і дорогі костюми. Вона робить собі головні убори у Лесі Патоки. Вона одна з найбільш дорогих дизайнерів. Один головний убір у неї коштує кілька тисяч доларів, а то і більше. У неї постійно перуки, а перуки з натуральних волосся коштує від 1,5 тисячі доларів до 4. Це стільки грошей і вкладень просто в один образ, щоб вийти на сцену", - розповіла артистка.

MARUV розповіла про сценічних костюмах Полякової (YouTube/Люкс ФМ)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Оля Полякова і MARUV помірялися довгими ніжками.

А також розповідали про те, що MARUV зізналася, чому чекає парламентські вибори в Україні.

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