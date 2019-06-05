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Я с этим столкнулась: MARUV высказалась о выборах в Раду

STYLERПерсоны    05.06.2019 - 10:18
Я с этим столкнулась: MARUV высказалась о выборах в Раду
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV рассказала, почему очень ждет парламентских выборов 2019

MARUV очень ждет досрочных выборов в Раду, чтобы народные депутаты решили проблемы с мусором в Украине, и в стране началось строительство мусороперерабатывающих заводов и комплексов. Об этом певица, победительница Нацотбора на Евровидение 2019 сказала в интервью "Люкс ФМ".

По словам MARUV, которая борется за экологию, ей очень не хватает соответствующих законов, которые бы регулировали переработку мусора в стране.

"Я жду парламентских выборов. Чтобы продвигать какие-то вещи - для этого нужна соответствующая законодательная база. Я с этим столкнулась. И для этого нужно принимать законы, реформы. Чтобы не засыпать [свалки] землей сверху - это самое конченое, что можно придумать, - а перерабатывать мусор. Для этого, на самом деле, все есть, есть куча инвесторов... Но нужна законодательная база у нас в стране, чтобы у тебя не отжали... Ведь свалки это тоже выгодный бизнес, там очень большие деньги..." - сказала певица.

По словам MARUV, для нее "в этой штуке" не цель заработать деньги, а важно сберечь экологию и сделать весомый вклад - "войти в историю, запомнится чем-то красивым, крутым, огромным, светлым, не просто как хороший бизнесмен или певица".

MARUV говорит об выборах и экологии с 1:00:42.

MARUV говорит об выборах и экологии

Ранее мы писали о том, что MARUV заворожила провокационным и "хищным" образом.

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