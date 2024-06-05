Собаки гинули "з невідомих причин". Заводчик біглів заплатить 35 мільйонів за садизм

Дослідницька компанія Inotiv, яка займається розведенням собак, і працівники якої знущалися над тваринами, доводячи їх до смерті та каліцтва, виплатить рекордну суму штрафів.

Недбалість заводчика

Нещодавно медична дослідницька компанія, яка займається розведенням собак, погодилася заплатити 35 мільйонів у рамках угоди про визнання провини за жорстоке поводження з тваринами.Федеральні прокурори також повідомили, що ця сума штрафу є найбільшою у справі захисту тварин.

Угода передбачає, що компанія Inotiv, яка володіє Envigo RMS LLC та Envigo Global Services, припинить розведення собак і перебуватиме на випробувальному терміні протягом 5 років.

Троє врятованих цуценят бігля сплять після того, як їх перевезли до притулку Вісконсинського гуманного товариства з Вірджинії (фото: nytimes.com)

Крім того, компанія Envigo RMS LLC була визнана винною у змові з метою свідомого порушення Закону про добробут тварин в окружному суді США в Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія, а Envigo Global Services - з метою свідомого порушення Закону про чисту воду.

Прокурори стверджують, що Envigo Global Services не змогла належним чином реалізувати план очищення стічних вод, що призвело до незаконних скидів, що загрожували місцевому водному середовищу.

Сума штрафів та коли буде вирок

Підприємство Envigo розповіло, що припинило роботу на підприємстві в штаті Вірджинія ще у вересні 2022 року через цивільний позов небайдужих громадян.

Федеральний уряд подав позов проти Envigo у травні 2022 року, стверджуючи, що підприємство не змогло гуманно доглядати за тисячами собак у притулку. Тварини зневоднені, недоїдають, травмовані або живуть у поганих умовах, у тому числі в будівлі без кондиціонера.

Група цуценят прибула до Товариства захисту тварин у Массачусетсі (фото: nytimes.com)

Inotiv зобов'язалися сплатити:

по 11 млн доларів за кожне з двох порушень

близько 1,1 млн доларів Цільовій групі з контролю за тваринами Вірджинії

1,9 млн доларів Гуманному товариству Сполучених Штатів

3,5 млн доларів Національному фонду риби та дикої природи

Крім того, компанія повинна витратити не менше 7 мільйонів на покращення своїх об’єктів.

Прокурор Крістофер Р. Кавано заявив, що Envigo просуває бізнес-культуру, яка ставить прибуток вище за дотримання закону, що призводить до жорстокого поводження з тваринами та забруднення водних шляхів.

Крістофер Р. Кавано, прокурор США у Західному окрузі Вірджинії, обговорює угоду про визнання провини (фото: nytimes.com)

На прес-конференції Кавано сказав, що починаючи з 2019 року по травень 2022 року Envigo продала понад 15 000 біглів на заводі в Камберленді, отримавши 16 мільйонів доходу. За його словами, компанія має близько 20 офісів у Північній Америці та Європі.

Наразі винесення вироку заплановане на 7 жовтня цього року.

Жахаючі умови утримання собак

У заяві про каяття представники Inotiv сказали, що вони "не дотримуються стандартів щодо добробуту тварин і навколишнього середовища", і "вибачаються перед громадськістю" за шкоду, завдану їхньою поведінкою.

Бісквіт, як перейменували Фіна, був одним із заручників обставин (фото: nytimes.com)

"Вирішуючи цю проблему, ми підтверджуємо нашу прихильність підтримці найвищих стандартів догляду за тваринами, а також громадам і середовищам, в яких ми працюємо", - також заявили в компанії.

Згідно з судовими записами, перевірки на об'єкті в Камберленді, проведені в липні 2021 року, задокументували довгу історію жорстокого поводження з біглями, де вони часто жили в оточенні фекалій і харчових відходів. За ці роки понад 300 собак загинули в притулку з "невідомих причин", свідчать судові протоколи.

Багатьох тварин, яких Inotiv використовував у своїй селекційній роботі, також збиралися використовувати для досліджень і випробувань. Після поширення новин про погані умови, в яких живуть собаки у липні 2022 року федеральний суддя схвалив план забезпечення безпеки тварин.

Понад 4000 біглів було врятовано з притулку в Камберленді влітку 2022 року. Десятки волонтерів і працівників притулків мобілізувалися для надання допомоги і лікування цих тварин перед тим, як вони будуть відправлені в сім’ю.

Деякі з врятованих біглів минулого місяця вирушили до своїх нових родин (фото: nytimes.com)