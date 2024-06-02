Хто такий бінтуронг - незграбний "кото-ведмідь", якому немає подібних

Бінтуронги - одні з найбезглуздіших ссавців на нашій планеті і точно потрапляють у десятку лідерів за незвичністю. Вчені десятиліттями сперечаються про те, до якої родини вони належать.

Хто такий бінтуронг

Бінтуронг - це хижий ссавець із сімейства Віверових, єдиний у своєму роді вид, що не має близьких родичів. Його найближчими родичами вважаються звичайні мусанги.

Бінтуронг виглядає досить незвично: це незграбний, коротколапий звір з довгою та жорсткою шерстю чорного або темно-сірого кольору. На морді виділяються білі вуса-вібриси, які допомагають йому досліджувати навколишнє середовище.

Зовні бінтуронг схожий на єнота, тому спочатку його відносили до сімейства Єнотових. Однак деякі зоологи не погодилися з цим і перевели тварину до сімейства Віверових.

Згодом виявилося, що і тут він не зовсім підходить, оскільки має щонайменше три серйозні відмінності від інших представників цього сімейства. Бінтуронг також має схожість з ведмедем, через своє хутро та незграбність, і деякі повадки звичайної кішки.

Довжина тіла дорослої тварини може досягати майже 1 метра. Також у бінтуронга довгий хвіст, майже такий самий, як тіло. За його допомогою звір, вагою аж 18-20 кг, переміщається по гілкам і навіть повисає на на деревах головою вниз. Це єдиний хижак Східної півкулі, який використовує хвіст у такий спосіб.

Бінтуронг в зоопарку Khao Kheow, Таїланд (фото: Вікіпедія)

Де і як живуть бінтуронги?

Бінтуронги мешкають у Південно-Східній Азії, охоплюючи території від Індії до Індонезійського архіпелагу. Вони поширені у вологих тропічних лісах і чагарниках, надаючи перевагу густій рослинності.

Ці тварини є хижаками, але не дуже кровожерливими. Їх раціон включає рибу, птахів та їх яйця, дрібних плазунів і гризунів. Однак вони завжди віддають перевагу солодким фруктам і молодим пагонам над жирним м’ясом. У важкі часи вони можуть їсти навіть падло, тому їх можна назвати всеїдними.

Бінтуронги незграбні на землі, але дуже спритні і швидкі на деревах. Вони також чудово плавають і можуть довго перебувати під водою. Ведуть переважно нічний спосіб життя, хоча іноді їх можна побачити і вдень.

У дикій природі "кото-ведмеді" мають багато ворогів, серед яких леопарди, тигри, крокодили, хижі птахи, дикі собаки та люди. Хутро бінтуронга через його жорсткість не користується великою популярністю, але м'ясо вважається делікатесом у В'єтнамі, Лаосі та деяких районах Індії.

Зовні бінтуронги здаються незграбними і повільними, але в моменти небезпеки вони стають агресивними. Вони кусаються, дряпаються і викручуються, роблячи все можливе для захисту.

Бінтуронг у дикій природі (фото: Вікіпедія)

Бінтуронг у ролі домашнього улюбленця

Бінтуронги іноді стають домашніми улюбленцями, але це не найкращий вибір. Ось чому:

Неспокійність: вони дуже активні вночі, шумлять, перевертають речі і досліджують будинок, з ними важко виспатися

вони дуже активні вночі, шумлять, перевертають речі і досліджують будинок, з ними важко виспатися Неохайність: їх неможливо привчити до лотка, також вони залишають свої сліди всюди

їх неможливо привчити до лотка, також вони залишають свої сліди всюди Запах: бінтуронги пахнуть попкорном через секрет, яким мітять територію, їх запах дуже сильний і просочує все навколо, навіть стелю

Хоча бінтуронг може здаватися цікавим і екзотичним, його утримання в домі може бути дуже незручним.

Бінтуронг у зоопарку Цинциннаті (фото: Вікіпедія)