Собаки погибали "по неизвестным причинам". Заводчик биглей заплатит 35 миллионов за садизм
Исследователи компании Inotiv, которая занимается разведением собак, и работники которой издевались над животными, доводя их до смерти и увечий, выплачивают рекордную сумму штрафов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в какую сумму штрафов оценили нерадивого заводчика Inotiv.
Небрежность заводчика
Недавно медицинская исследовательская компания, занимающаяся разведением собак, согласилась заплатить 35 миллионов в рамках соглашения о признании вины за жестокое обращение с животными. Федеральные прокуроры также сообщили, что эта сумма штрафа является самой большой по делу защиты животных.
Соглашение предусматривает, что компания Inotiv, владеющая Envigo RMS LLC и Envigo Global Services, прекратит разведение собак и будет находиться на испытательном сроке в течение 5 лет.
Трое спасенных щенков бигля дремлют после того, как их перевезли в приют Висконсинского гуманного общества из Вирджинии (фото: nytimes.com)
Кроме того, компания Envigo RMS LLC была признана виновной в сговоре с целью сознательного нарушения Закона о благосостоянии животных в окружном суде США в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, а Envigo Global Services - в целях сознательного нарушения Закона о чистой воде.
Прокуроры утверждают, что Envigo Global Services не смогла должным образом реализовать план очистки сточных вод, что привело к незаконным сбросам, угрожавшим местной водной среде.
Сумма штрафов и когда будет приговор
Предприятие Envigo рассказало, что прекратило работу на предприятии в штате Вирджиния еще в сентябре 2022 года из-за гражданского иска.
Федеральное правительство подало иск против Envigo в мае 2022 года, утверждая, что предприятие не смогло гуманно ухаживать за тысячами собак в приюте. Животные обезвожены, недоедают, травмированы или живут в плохих условиях, в том числе в здании без кондиционера.
Группа щенков прибыла в Общество защиты животных в Массачусетсе (фото: nytimes.com)
Inotiv обязались выплатить:
- по 11 млн долларов за каждое из двух нарушений
- около 1,1 млн долларов Целевой группе по контролю за животными Вирджинии
- 1,9 млн долларов Гуманному обществу Соединенных Штатов
- 3,5 млн долларов Национальному фонду рыбы и дикой природы
Кроме того, компания должна потратить не менее 7 миллионов на улучшение своих объектов.
Кристофер Р. Кавано, прокурор США в Западном округе Вирджинии, обсуждает соглашение о признании вины (фото: nytimes.com)
Прокурор Кристофер Р. Кавано заявил, что Envigo продвигает бизнес-культуру, которая ставит прибыль выше соблюдения закона, что приводит к жестокому обращению с животными и загрязнению водных путей.
На пресс-конференции Кавано сказал, что начиная с 2019 по май 2022 года Envigo продала более 15 000 биглей на заводе в Камберленде, получив 16 миллионов дохода. По его словам, у компании есть около 20 офисов в Северной Америке и Европе.
Вынесение приговора запланировано на 7 октября этого года.
Ужасающие условия содержания собак
В заявлении о раскаянии Inotiv сказал, что "мы не придерживаемся наших стандартов по благосостоянию животных и окружающей среды, и мы извиняемся перед общественностью за ущерб, причиненный нашим поведением".
Бисквит, как переименовали Фина, был одним из заложников обстоятельств (фото: nytimes.com)
"Решая эту проблему, мы подтверждаем нашу приверженность поддержанию высочайших стандартов ухода за животными, а также общинам и средам, в которых мы работаем", - также заявили в компании.
Согласно судебным записям, проверки на объекте в Камберленде, проведенные в июле 2021 года, задокументировали долгую историю жестокого обращения с биглями, где они часто жили в окружении фекалий и пищевых отходов. За эти годы более 300 собак погибли в приюте по "неизвестным причинам", свидетельствуют судебные протоколы.
Многих животные, которые Inotiv использовал в своей селекционной работе, также собирались использовать для исследований и испытаний. После распространения новостей о плохих условиях, в которых живут собаки в июле 2022 года федеральный судья одобрил план обеспечения безопасности животных.
Более 4000 беглов были спасены из убежища в Камберленде летом 2022 года. Десятки волонтеров и работников приютов мобилизовались для оказания помощи и лечения этих животных, прежде чем они будут отправлены в семью.
Некоторые из спасенных биглей в прошлом месяце отправились к своим новым семьями (фото: nytimes.com)
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При написании материала были использованы источники: The New York Times, Live Science, Humane Society и Википедия.