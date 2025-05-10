"Не ховаюся": популярний актор відповів, чи піде воювати

Український актор театру і кіно Андрій Ісаєнко поділився ставленням до можливості бути мобілізованим в умовах повномасштабної війни. Він відповів, що робитиме, якщо отримає повістку.

За словами Ісаєнка, мобілізації він не боїться. Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю OBOZ.UA.

Коли розпочалося російське вторгнення у 2022-му Андрій сам пішов до ТЦК, аби долучитися до спротиву. Проте там йому відмовили.

"Мені сказали, що з огляду на мою волонтерську діяльність тут мій коефіцієнт корисної дії вищий, ніж на фронті. Зараз я ще активніше займаюся зборами, волонтерством, культурною діяльністю, бо впевнений: це надважливо", - розповів він.

Ісаєнко зізнається: не боявся мобілізуватися тоді, тож не боїться і зараз.

"Я не боявся тоді й не ховаюся зараз: якщо доведеться йти на фронт - я піду", - додав він.

Андрій Ісаєнко відповів, чи піде воювати (фото: instagram.com/isaenko_andrii)

Раніше актор розповідав, як у березні в його будинок прилетів російський шахед. Тоді постраждав сусідній під'їзд, були постраждалі та загиблі.

"Ми живемо у восьмому під’їзді, а прилетіло у перший. Вважаю, що нам пощастило…" - зізнався актор.

Попри такий досвід, Андрій "по укриттях не бігає". Спускається з донькою та дружиною лише у тому випадку, коли існує загроза застосування балістики. Як і решта українських дітей, 7-річна Марія Ісаєнко змушена зростати в умовах тривог, небезпеки та прильотів.

Андрій Ісаєнко з донькою (фото: instagram.com/olesya_morhunets)

Водночас актор не вірить у перемир'я, про яке постійно кричить Трамп. Вважає, що варто довіряти лише Силам оборони України та покладатися виключно на український дух, культуру та віру в перемогу.

Нагадаємо, Андрій Ісаєнко - український актор театру та кіно, який народився 22 липня 1986 року в місті Запоріжжя. Там у нього зараз живуть батьки та сестра з молодшою донькою. Закінчив факультет театрального мистецтва Запорізького національного університету.

Актор одружений з режисеркою Олесею Моргунець. Відомий за фільмом "Кіборги. Герої не вмирають", серіалами "Жіночий лікар. Нове життя", "Одна родина", "Козаки. Абсолютно брехлива історія" та іншими.