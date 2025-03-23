У будинок популярного українського актора в Києві влучив ворожий дрон: в якому він стані

23 березня російські окупанти атакували Київ безпілотниками,внаслідок чого сталося пошкодження будинків та є постраждалі. Один із дронів влучив у будинок відомого українського актора Андрія Ісаєнка.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку зірки "Жіночого лікаря".

"Сьогодні вночі прилетіло в наш будинок. З нами все добре. Але є загиблі й постраждалі", - написав актор.

Також він повідомив, що мешканці його району відкрили банківську скриньку для допомоги постраждалим. Будинок Андрія Ісаєнка пошкодив дрон РФ (фото: facebook.com/dva.metra)

Актор закликав усіх небайдужих долучитися та підтримати тих, хто цього потребує.

Допомогти можна за посиланням.

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Що відомо про Андрія Ісаєнка

38-річний Ісаєнко має почесне звання заслуженого артиста України та є лауреатом Національної премії імені Тараса Шевченка.

В особистому житті актор щасливий у шлюбі з відомою режисеркою Олесею Моргунець-Ісаєнко. Разом вони виховують 7-річну доньку. Андрій Ісаєнко з родиною (фото: instagram.com/isaenko_andri)

Серед найвідоміших робіт знаменитості - ролі у фільмах і серіалах "У неділю зранку зілля копала", "Жіночий лікар", "Козаки. Абсолютно брехлива історія", "Щедрик" та "Кіборги. Герої не вмирають".

Наслідки масованої атаки Росії шахедами на Київ

Внаслідок атаки ворожих безпілотників на Київ у кількох районах міста зафіксовано значні руйнування. Поліцейські документують наслідки удару, а на місцях подій працюють рятувальники ДСНС та вибухотехніки.

Станом на ранок 23 березня відомо про трьох загиблих. Серед жертв - 5-річна дитина. Кількість поранених зросла до 10.

За даними КМВА, серед загиблих - батько та донька, а також жінка. Наймолодшій постраждалій дитині лише 11 місяців.

Уламки дрона "Шахед" влучили у верхні поверхи житлового будинку та нежитлову будівлю в Дніпровському районі. Пошкоджено квартири на шостому поверсі багатоповерхівки та заклад харчування.

У Голосіївському районі уламки безпілотника впали на промислову зону, спричинивши пожежу в офісно-складській будівлі. Також загорівся металевий контейнер.

У Подільському районі було пошкоджено багатоповерховий будинок - на 20-му поверсі сталося загоряння.

У Шевченківському районі безпілотник пошкодив шість автомобілів.

На місцях трагедії постраждалим надають необхідну допомогу.

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