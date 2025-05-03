"Майор Сковорода": цікаві факти про новий детективний серіал зі Ступкою

З 19 травня на ICTV2 стартує прем’єрний показ комедійного детективу "Майор Сковорода". Новий проект з актором Остапом Ступкою розповість про пригоди копів-початківців на чолі з майором Сковородою.

"Майор Сковорода" - це 24-серійний комедійний детектив, де злочини розслідують поліцейські-початківці під керівництвом справжнього "слідака" Андрія Сковороди. Саме через свою непоступливу вдачу він опинився у відсталому відділку, і зараз його головний челендж - покращити розкриття. У майора є ціль, залишилось зовсім трішечки - навчити молоду команду. І це дає безліч кумедних ситуацій, адже спостерігати за менторством Сковороди буде весело

Сковорода: від мему до кіногероя

Головний герой майор Сковорода - дуже цікавий персонаж, який схожий на декого з сучасних кіногероїв і одного знакового українського класика.

З відомим філософом Григорієм Сковородою героя поєднує прізвище, а також професія. За сюжетом, майору доводиться стати вчителем своїм підлеглим (іноді – й нянькою), і свого часу саме ментором був і Григорій Савич, портрети якого, цитати, стиль життя перетворилися на чисельні молодіжні меми.

Герой детективної комедії часто буде глузувати з підлеглих, кепкувати, тролити - бо емпатія і комунікації не серед чеснот майора. І цим майор схожий на відомого кіногероя - геніального лікаря Грегорі Хауса з однойменного серіалу.

В ролі Андрія Сковороди - відомий актор Андрій Ісаєнко (фото надане прес-службою)

Друзі, що грають колишніх

Марина Раковська - керівниця районного відділку отримує прочухан від шефа: або вона покращує роботу команди, або втрачає роботу. Героїня дуже не хоче повертати майора на службу через його незносний норов, а також через те, що вони зі Сковородою колишні. Але кращого слідчого за Сковороду нема.

Анастасія Карпенко (фото надане прес-службою)

Марину грає відома українська акторка Анастасія Карпенко, яка має багато нагород і успішних драм у своїй фільмографії. Настя зізнавалася, що давно хотіла зіграти саме у комедійному фільмі або серіалі, і в "Майорі Сковороді" їй випала така нагода.

Кадр з серіалу "Майор Сковорода" (фото надане прес-службою)

До речі, Анастасія та Андрій не тільки колеги по майданчику, вони разом працюють у київському Театрі на Лівому березі. А ще вони дружать приблизно півтора десятка років.

Кульгаві коні: цікаві, але не ідеальні персонажі

У серіалі на вас чекає різноманітна і цікава родина персонажів. Є копи, чесні та брехливі, кар’єристи, зануди, боягузи, циніки, азартні гравці - абсолютно різні. Кожен з персонажів цікавий і має свої особливості, а головне – нема ідеальних, все як у житті.

Серіал "Майор Сковорода" (фото надане прес-службою)

Здавалося, кожен з четвірки новачків просто не здатний стати класним профі. Але усі разом вони - могутня команда, хоча й трохи "кульгава". Наприклад Василь Осика, якого зіграв Ступка - єдина доросла людина серед новачків, він вже колись працював "в органах", але його згубила азартність, пристрасть до ігор і грошей.

Остап Ступка (фото надане прес-службою)

Красуня Карина у виконанні відомої блогерки Лери Товстолєс взагалі прийшла у відділок, щоб знайти багатого чоловіка та вийти за нього.

Лера Товстолєс (фото надано прес-службою)

Олеся, акторка Лілія Цвєлікова, здається ідеальною, якби не її бажання усім заподіяти добро. Євген Будяк, якого зіграв молодий актор Микита Васейко, - взагалі велика дитина, яким керують його дитячі страхи та комплекси. Але саме ця неідеальність робить з них життєвих персонажів, за якими дуже цікаво спостерігати.

Євген Будяк (фото надано прес-службою)

Дивіться прем’єру комедійного детективу "Майор Сковорода" з 19 травня на каналі ICTV2 о 20:00.