"Не прячусь": популярный актер ответил, пойдет ли воевать

Украинский актер театра и кино Андрей Исаенко поделился отношением к возможности быть мобилизованным в условиях полномасштабной войны. Он ответил, что будет делать, если получит повестку.

По словам Исаенко, мобилизации он не боится. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью OBOZ.UA.

Когда началось российское вторжение в 2022-м Андрей сам пошел в ТЦК, чтобы присоединиться к сопротивлению. Однако там ему отказали.

"Мне сказали, что учитывая мою волонтерскую деятельность здесь мой коэффициент полезного действия выше, чем на фронте. Сейчас я еще активнее занимаюсь сборами, волонтерством, культурной деятельностью, потому что уверен: это сверхважно", - рассказал он.

Исаенко признается: не боялся мобилизоваться тогда, поэтому не боится и сейчас.

"Я не боялся тогда и не прячусь сейчас: если придется идти на фронт - я пойду", - добавил он.

Андрей Исаенко ответил, пойдет ли воевать (фото: instagram.com/isaenko_andrii)

Ранее актер рассказывал, как в марте в его дом прилетел российский шахед. Тогда пострадал соседний подъезд, были пострадавшие и погибшие.

"Мы живем в восьмом подъезде, а прилетело в первый. Считаю, что нам повезло..." - признался актер.

Несмотря на такой опыт, Андрей "по укрытиям не бегает". Спускается с дочкой и женой только в том случае, когда существует угроза применения баллистики. Как и остальные украинские дети, 7-летняя Мария Исаенко вынуждена расти в условиях тревог, опасности и прилетов.

Андрей Исаенко с дочкой (фото: instagram.com/olesya_morhunets)

В то же время актер не верит в перемирие, о котором постоянно кричит Трамп. Считает, что стоит доверять только Силам обороны Украины и полагаться исключительно на украинский дух, культуру и веру в победу.

Напомним, Андрей Исаенко - украинский актер театра и кино, который родился 22 июля 1986 года в городе Запорожье. Там у него сейчас живут родители и сестра с младшей дочерью. Окончил факультет театрального искусства Запорожского национального университета.

Актер женат на режиссере Олесе Моргунец. Известен по фильму "Кіборги. Герої не вмирають", сериалам "Жіночий лікар. Нове життя", "Одна родина", "Козаки. Абсолютно брехлива історія" и другими.