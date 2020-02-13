Укрзализниця назвала самые популярные направления: неожиданный рейтинг

Поезд Укрзализниця (коллаж: РБК-Украина)

Самым популярным направлением поездов по версии "Укрзализници" является "Ужгород-Лисичанск"

Железнодорожный перевозчик "Укрзализниця" назвал самые популярные направления поездов в Украине. Так, два самых популярных поезда следуют в Лисичанск – один из Ужгорода, а второй из Хмельницкого. За 2019 год только эти два поезда перевезли более 2 200 000 пассажиров.

В "Укрзализныце" назвали самые популярные маршруты поездов в Украине по количеству перевезенных пассажиров. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила пресс-служба компании.

Первая пятерка лидеров 2019 года выглядит таким образом:

№45/46 "Ужгород-Лисичанск" - 1 170 000 пассажиров;

№137/138 "Хмельницкий-Лисичанск" - 1 040 000 пассажиров;

№121/122 "Николаев-Ровно" - 816 тыс. пассажиров;

№69/70 "Мариуполь-Львов" - 808 тыс. пассажиров;

№141/142 "Львов-Бахмут"" - 777 тыс. пассажиров.

"Укрзализниця" назвала самые популярные направления в Украине (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn будет консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в вопросах управления и технических вопросах. В DB сейчас обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией.