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Укрзализниця назвала самые популярные направления: неожиданный рейтинг

STYLERЖизнь    13.02.2020 - 20:03
Укрзализниця назвала самые популярные направления: неожиданный рейтинг
Поезд Укрзализниця (коллаж: РБК-Украина)

Самым популярным направлением поездов по версии "Укрзализници" является "Ужгород-Лисичанск"

Железнодорожный перевозчик "Укрзализниця" назвал самые популярные направления поездов в Украине. Так, два самых популярных поезда следуют в Лисичанск – один из Ужгорода, а второй из Хмельницкого. За 2019 год только эти два поезда перевезли более 2 200 000 пассажиров.

В "Укрзализныце" назвали самые популярные маршруты поездов в Украине по количеству перевезенных пассажиров. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщила пресс-служба компании.

Первая пятерка лидеров 2019 года выглядит таким образом:

  • №45/46 "Ужгород-Лисичанск" - 1 170 000 пассажиров;
  • №137/138 "Хмельницкий-Лисичанск" - 1 040 000 пассажиров;
  • №121/122 "Николаев-Ровно" - 816 тыс. пассажиров;
  • №69/70 "Мариуполь-Львов" - 808 тыс. пассажиров;
  • №141/142 "Львов-Бахмут"" - 777 тыс. пассажиров.

Укрзализниця назвала самые популярные направления: неожиданный рейтинг

"Укрзализниця" назвала самые популярные направления в Украине (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, что немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn будет консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в вопросах управления и технических вопросах. В DB сейчас обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией.

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