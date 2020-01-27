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Deutsche Bahn заключит соглашение с "Укрзализныцей", - советник премьера Голик

Новости » Экономика     27.01.2020 - 09:16
Deutsche Bahn заключит соглашение с "Укрзализныцей", - советник премьера Голик
Фото: Юрий Голик (пресс-служба)

Представители Deutsche Bahn посетят Украину в начале февраля

Немецкий железнодорожний оператор Deutsche Bahn будет консультировать и поддерживать украинскую железную дорогу в вопросах управления и технических вопросах. Об этом на своей странице в Facebook написал советник премьер-министра Украины Юрий Голик.

"Начиная с февраля 2020 года член Правления DB по инфраструктуре г-н Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут Соглашение о стратегическом партнерстве, в котором будут согласованы дальнейшие детали", - сообщил Голик.

По его словам, в DB сейчас обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией.

Напомним, 22 января в Давосе Министерство инфраструктуры Украины подписало "Меморандум о взаимопонимании" с железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn.

По словам Гончарука, Украина в рамках "Меморандума о взаимопонимании" передаст в управление железную дорогу железнодорожному оператору Германии Deutsche Bahn на 10 лет. Позже премьер заверил, что сотрудничество Украины с Deutsche Bahn - это стратегическое партнерство, а не продажа или передача в концессию "Укрзализныци".

Как писало РБК-Украина, украинское правительство планирует подписать договор о сотрудничестве с Deutsche Bahn 5 февраля.

В свою очередь, Юрий Голик ранее заявлял, что меморандум с Deutsche Bahn - это еще один шаг по реформированию "Укрзализницы".

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Новости Украины УкрзализныцяЮрий Голик
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