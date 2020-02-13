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Укрзалізниця назвала найпопулярніші напрямки: несподіваний рейтинг

STYLERЖиття    13.02.2020 - 20:03
Укрзалізниця назвала найпопулярніші напрямки: несподіваний рейтинг
Поїзд Укрзалізниця (колаж: РБК-Україна)

Найпопулярнішим напрямком поїздів за версією "Укрзалізниці" є "Ужгород-Лисичанськ"

Залізничний перевізник "Укрзализниця" назвав найбільш популярні напрямки поїздів в Україні. Так, два найбільш популярних поїзди слідують в Лисичанськ – один з Ужгорода, а другий з Хмельницького. За 2019 рік тільки ці два потяги перевезли понад 2 200 000 пасажирів.

В "Укрзалізниці" назвали найпопулярніші маршрути поїздів в Україні за кількістю перевезених пасажирів. Про це в четвер, 13 лютого, повідомила прес-служба компанії.

Перша п'ятірка лідерів 2019 року виглядає таким чином:

  • №45/46 "Ужгород-Лисичанськ" - 1 170 000 пасажирів;
  • №137/138 "Хмельницький-Лисичанськ" - 1 040 000 пасажирів;
  • №121/122 "Миколаїв-Рівне" - 816 тис. пасажирів;
  • №69/70 "Маріуполь-Львів" - 808 тис. пасажирів;
  • №141/142 "Львів-Бахмут"" - 777 тис. пасажирів.

Укрзалізниця назвала найпопулярніші напрямки: несподіваний рейтинг

"Укрзалізниця" назвала найбільш популярні напрямки в Україні (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Нагадаємо, що німецький залізничний оператор Deutsche Bahn буде консультувати та підтримувати українську залізницю в питаннях управління і технічних питаннях. В DB зараз обговорюються подальші деталі співпраці, в тому числі питання оперативного управління компанією.

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