"Укрзализниця" запустила поезд украинского производства: все подробности (фото)

Бориспольский экспресс (фото: УНИАН)

Поезд украинского производства будет курсировать между железнодорожными станциями Киев-Пассажирский и Борисполь-Аэропорт

"Укрзализныця" запустила новый дизель-поезд украинского производства на маршруте Kyiv Boryspil Express. В составе поезда 3 вагона — это 170 мест для сидения, а с учетом стоячих пассажиров — 470 мест. Кроме того, новый дизель-поезд ДПКр-3 прошел испытания на участке Киев — Тернополь — Кременчуг. Его стоимость 177 млн грн. Об єтом написали на сайте "Укрзализници".

В пресс-службе заявили, что "Укразализныця" и Министерство инфраструктуры изучают возможность электрификации участка до самого аэропорта для запуска электропоездов.

"Электрификация направления к аэропорту позволит задействовать подвижной состав, который сейчас используется на маршруте, задействовать для перевозок в регионах. Например, этот новый поезд мы запустим на маршруте Черновцы — Львов, где сейчас наблюдается немалый спрос", — отметил руководитель компании.

Дизель-поезд ДПКр-3 построен в 2019 году в трехвагонной комплектации на заказ "Укрзализныци". Он имеет две моторные тележки — по одному на головных вагонах, по сравнению с ДПКр-2, который имеет 3 силовые установки, что обеспечивает уменьшение затрат на обслуживание и ремонт. Максимальная эксплуатационная скорость — 140 км/час. Диапазон рабочих температур от -40 до +40 С . Срок службы дизель-поезда составляет 40 лет.

"Поезд, который мы получили, построен по новому проекту. Он современный и комфортный, его конструкция усовершенствована новыми узлами и системами, в частности, с целью повышения безопасности и надежности эксплуатации", — рассказал глава правления АТ "Укрзализниця" Евгений Кравцов.

Поезд украинского производства ДПКр-3 (фото: Укрзализниця)

Поезд оборудован индивидуальными блоками кресел, столиками, розетками, мониторами. Также установлено дополнительно 6 багажных стеллажей в салонах вагонов. Для перевозки людей с инвалидностью на колясках обустроен безбарьерное пространство: установлен выдвижной пандус, предусмотрены места для колясок и просторный санитарный модуль.

Напомним, что ранее проводников Укрзализныци снова опозорили в сети: что произошло.