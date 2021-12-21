Названы продукты, которые опасно есть на морозе

Что нельзя есть на морозе

Мед

Мед очень полезен, он помогает при простуде, но интересно, что он может и вызвать ту самую простуду. Все дело в том, что он обладает очень сильным разогревающим действием, особенно, если его употреблять с горячим чаем или добавлять в горячие напитки.

Но если вы съедите одну ложку меда и отправитесь на улицу, где мороз, то ваш организм может пострадать от перепада температур. Это чревато заболеванием горла и другими простудными неприятностями.

Имбирь

Имбирь также является хорошем средством от простуды, но после чая с имбирем нельзя сразу же выходить на мороз. Это также может привести к нежелательным простудным последствиям.

Пряности

Пряности такие как корица, гвоздика, мускатный орех, перец, и анис, также лучше не употреблять перед прогулкой на морозе, поскольку они оказывают на организм сильный разогревающий эффект.

Апельсины

Апельсины или апельсиновый сок лучше не пить на морозе. Кроме того, его лучше не добавлять в согревающие напитки. Дело в том, что данный фрукт охлаждает организм. Поэтому его лучше употреблять в теплом помещении.

Алкоголь

Бытует мнение, что на морозе, чтобы согреться надо выпить рюмку водки, коньяка или иного крепкого напитка. При этом на самом деле эффект от такого выпитого будет очень непродолжительный.

Алкоголь сначала расширяет сосуды, а потом сужает. Поэтому волна тепла по вашему телу очень быстро может смениться ознобом. Также под действием алкоголя человеку может показаться, что он согрелся, хотя это не так.

Кроме того, если сильно расслабиться, что можно не почувствовать, как пальцы на руках и ногах занемели от холода. Это может привести к обморожению.