Эти 5 продуктов нельзя замораживать ни в коем случае
Часто хозяйки для экономии времени или денег замораживают некоторые продукты. Однако, как оказалось, не все продукты можно замораживать, ведь низкие температуры превращают их фактически в хлам для нашего организма.
О том, какие продукты категорически нельзя замораживать, рассказали в mhealth.
Молочные продукты
Специалисты говорят, что все, что состоит из молока и не предназначено специально для морозилки, не следует помещать в минусовые температуры на хранение. Все потому, что в результате получится свернутая или рассыпчатая каша вместо творога или сметаны.
Размороженное мясо
Замораживать мясо или фарш один раз допустимо. Однако, если вы после повторной разморозки кладете его в камеру то будьте готовы, что во время готовки оно растворится или начнет пахнуть.
К тому же когда вы размораживаете мясо, но не готовите его сразу, то в нем начинают размножаться бактерии.
Газированные напитки
Если вы забудете алюминиевую банку в морозилке, то это приведет к взрыву емкости. Поэтому, охлаждать газировку лучше в холодильнике.
Свежие овощи
Овощи лучше не замораживать, ведь они превратятся в вялое сырое месиво при приготовлении или размораживании. Все потому, что в таких продуктах содержится большое количество воды и при обычной заморозке они буквально покрываются льдом.
А вот замороженные овощи из магазина подготавливают специальной технологией, предварительно обработав продукт.
Картофель
Картофель фри готовят к хранению в камере по специальной технологии. Поэтому, если вы захотите продлить жизнь обычным клубням картофеля, то придется разделить крахмал от воды.
Картофель станет рыхлым и сырым. Кстати, в холодильник картофель тоже класть не стоит. Их лучше хранить в бумажном пакете без доступа к солнцу.
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