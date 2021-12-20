Названа самая вредная новогодняя закуска, которая будет на каждом столе

Оказывается, эта популярная новогодняя закуска может влиять даже на геном клетки человека...

Подготовка к Новому году идет полным ходом. И многие думают, что поставить на праздничный стол, чтобы было и вкусно, и полезно, и оригинально. При этом, большинство украинцев отдают предпочтение закускам, которые могут быть очень вредны для здоровья. Одно из таких блюд - обыкновенные шпроты.

Какие блюда стоит исключить из новогоднего меню, чтобы не нанести вред своему организму - читайте в нашем материале ниже.

Почему шпроты вредны?

Многие думают, что шпроты - это такой вид рыбы, говорит нутрициолог Анна Четверикова в комментарии РИА "Новости".

На самом же деле под этим словом, говорит эксперт, зачастую "прячется" обычная тюлька, салака и другая мелкая рыба.

"Это продукт копчения - сочетание термообработки продукта и обработки его древесным дымом. А что это значит? А это значит - очень вредно", - отмечает нутрициолог.

По ее словам, шпроты могут содержать бензапирен - один из самых опасных канцерогенов, который может накапливаться в организме, "оказывая негативное воздействие на геном клетки".

"При условии, что пользы в шпротах очень мало, так еще у них и очень высокая калорийность - 363 ккал на 100 граммов, жиров - 32,4, а белков - 17,4", - подметила Анна.

Шпроты лучше убрать из новогоднего меню (фото: Pixabay)

Кроме того, шпроты одержат добавочную соль.

"Современный человек перебарщивает с солью. Врачи установили, что суточная потребность в соли - 5 граммов (одна чайная ложка). Все что больше - вредно и может привести к печальным последствиям", - подытожила нутрициолог.

К слову, переизбыток соли может стать причиной не только повышения давления, но даже привести к гипертоническому кризу, инсульту или инфаркту.

Какие еще блюда лучше убрать с новогоднего стола?

Помимо шпротов в новогоднюю ночь эксперты советуют не налегать на различные маринады, содержащие сахар, специи, уксус, вино. Поэтому, если выбирать между маринованными и солеными продуктами - выбор лучше сделать именно в пользу соленостей.

Газированные напитки тоже лучше заменить на более щадящие - морс, компот, узвар или пряный чай.

Постарайтесь с этого года минимизировать употребление многосоставных и слоеных салатов - "шубы", "оливье", "мимозы" и прочих майонезных блюд, которые достались нам в наследство с советских времен.

Также замените сладости фруктами, ведь витаминный заряд (особенно в новогоднюю ночь) точно не помешает.

Также диетологи советуют придерживаться простого правила во время всех застолий - не только новогодних.

Звучит оно так: важно оставаться за столом чуточку голодным, не набрасываться сразу на все блюда.

Лучший вариант - пробовать все блюда маленькими порциями.